Даниил Медведев станет первой ракеткой мира на следующей неделе

Российский теннисист Даниил Медведев с 28 февраля станет первой ракеткой мира.

В четверг нынешняя первая ракетка мира серб Новак Джокович на турнире в Дубае встречался с представителем Чехии Иржи Веселы. Матч завершился победой чешского теннисиста в двух сетах - 6:4, 7:6.

Второй номер мирового рейтинга россиянин Даниил Медведев свой матч в Акапулько выиграл и вышел в четвертьфинал. А это значит, что с понедельника россиянин опередит Джоковича и возглавит рейтинг-лист Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Джокович возглавлял рейтинг на протяжении 361-й недели, что является рекордом. До Медведева звание первой ракетки мира завоевывали два россиянина - Евгений Кафельников и Марат Сафин.