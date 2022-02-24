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Рубрика: Спорт

"Зенит" и "Спартак" потратили больше всех в зимнее межсезонье

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 40(8688)
Уже в эту субботу, 26 февраля, четырьмя матчами возобновляется российская Премьер-лига (РПЛ). Зимнее межсезонье позади, и потому можно спокойно подводить его итоги.

Больше всех на трансферном рынке потратился "Зенит": питерский клуб выложил за новичков около 32 миллионов евро. Львиная доля средств ушла на покупку бразильского форварда Юри Алберто (24 миллиона), призванного заменить Сердара Азмуна. Помимо Алберто команда Сергея Семака усилилась двумя россиянами - защитником "Урала" Арсеном Адамовым (пять миллионов) и нападающим "Крыльев Советов" Иваном Сергеевым (3,15 миллиона).

"Спартак" обменял в "Крылья Советов" Гапонова на Чернова

Вторым в этом списке идет столичный "Спартак": "красно-белые" потратили около 15 миллионов, из которых восемь приходятся на трансфер ямайского форварда Шамара Николсона. На момент переезда в Россию Николсон шел в числе лидеров бомбардирской гонки в чемпионате Бельгии. Также спартаковцы усилились Даниилом Хлусевичем ("Арсенал"), Данилой Пруцевым с Никитой Черновым (оба - "Крылья Советов"), Леоном Классеном ("Тироль", Австрия) и взяли в аренду из швейцарского "Янг Бойза" опорного хавбека Кристофера Мартинса Перейру.

Замыкает тройку лидеров по тратам "Краснодар" (13 миллионов), поменявший зимой тренера: место Виктора Гончаренко занял немец Даниель Фарке. "Быки" купили всего двух футболистов, но заплатили за них приличные деньги: восемь миллионов было потрачено на парагвайского защитника Хуниора Алонсо, еще пять - на норвежского форварда "Буде-Глимта" Эрика Ботхейма, который неплохо себя проявил в первой части сезона в Лиге конференций.

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