Песков выразил сожаление в связи с решением перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга

Решение УЕФА перенести из Санкт-Петербурга в Париж финал Лиги чемпионов вызывает сожаление. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Жаль, конечно, что принято такое решение. Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие, благоприятные и комфортные условия для проведения этого праздника футбола", - сказал Песков. "Но принято, так принято", - добавил он.

На уточняющий вопрос, считает ли он это политизацией спорта, Песков ответил: "Я этого не сказал. Я выразил сожаление".