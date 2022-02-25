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25.02.2022 14:48
Рубрика: Власть

Песков выразил сожаление в связи с решением перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга

Текст: Кира Латухина

Решение УЕФА перенести из Санкт-Петербурга в Париж финал Лиги чемпионов вызывает сожаление. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Жаль, конечно, что принято такое решение. Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие, благоприятные и комфортные условия для проведения этого праздника футбола", - сказал Песков. "Но принято, так принято", - добавил он.

На уточняющий вопрос, считает ли он это политизацией спорта, Песков ответил: "Я этого не сказал. Я выразил сожаление".

РФС назвал решение УЕФА политическим
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