РФС назвал решение УЕФА политическим

Президент Российского футбольного союза назвал решение УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж политическим.

В РФС отреагировали на итоги экстренного заседания исполкома УЕФА, на котором были приняты решения перенести в Париж финал Лиги чемпионов УЕФА, ранее запланированный к проведению в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, а также запретить российским клубам и сборным проведение матчей под эгидой УЕФА на территории Российской Федерации на неопределенный срок.

Глава организации Александр Дюков отметил, что РФС всегда являлся надежным партнером УЕФА, выполняя все необходимые обязательства и принимая крупнейшие соревнования.

"Важнейшим и престижнейшим из них должен был стать финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге, подготовка к которому продолжалась до сегодняшнего дня и полностью отвечала всем предъявляемым требованиям, в том числе с точки зрения безопасности. Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа "спорт вне политики", и, таким образом, не может поддержать это решение", - приводит сайт РФС слова Дюкова.

Также глава РФС заявил, что не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию, "как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков".

"Мы всегда готовы предоставить все необходимые гарантии для проведения на территории России международных футбольных матчей - с высоким уровнем организации и безопасности", - отметил Дюков.