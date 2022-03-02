Сильнейший велогонщик России Власов отлично начал сезон

Лучший из действующих российских гонщиков Александр Власов из немецкой велогруппы BORA-hansgrohe и вся наша питерская команда "Газпром-РусВело" очень сильно провели завершившийся зимний отрезок международного сезона-2022.

Власов прошлой осенью в статусе безоговорочного лидера казахстанской "Астаны" перешел в немецкую команду, также обладающую лицензией "Мирового тура", и сразу отличился в новом для себя коллективе. Он финишировал третьим на испанской однодневной гонке в конце января. Но это была только разминка.

Уже в феврале наш спортсмен с блеском выиграл генеральную классификацию состоявшей из пяти этапов Вуэльты провинции Валенсия. Более полминуты в общем зачете россиян привез молодой звезде бельгийской Quick-Step Ремко Эвенепулу. Этому парню недавно исполнилось всего 22 года, но он уже собрал внушительную коллекцию побед, продлил со своей командой контракт сроком на пять лет, что по меркам современного велоспорта большая редкость. В основном действуют соглашения на один-два года.

Из Испании Власов перебрался на Ближний Восток и занял высокое четвертое место на элитной семидневке "Тур ОАЭ". Причем на одном из этапов с финишем в гору стал третьим, показав отличные физические кондиции. В июле Александра ждет дебют на главном старте международного календаря "Тур де Франс", продолжающемся три с лишним недели.

У "Газпром-РусВело" лицензия категории "Про", команда постоянно получает приглашения на самые престижные гонки. Обновление состава в межсезонье быстро принесло результат: итальянец Маттео Малучелли выиграл этап на "Туре Антальи". А выступающий в команде второй год чех Матиас Вачек при поддержке партнеров победил в предпоследний день "Тура ОАЭ".