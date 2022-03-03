Хет-трик форварда из Ямайки обеспечил "красно-белым" крупную победу над "Кубанью"

Московский "Спартак" одержал первую победу в официальном матче при новом главном тренере итальянце Паоло Ваноли. "Красно-белые" разгромили "Кубань" (6:1) и вышли в четвертьфинал Кубка России.

С 2018 года спартаковцы не добивались сколько-нибудь серьезных успехов в Кубке. В том розыгрыше столичная команда дошла до полуфинала, где сенсационно уступила по пенальти "Тосно". Впрочем, с той поры много времени прошло, "Спартак" стал совсем другим. Да и из того состава остались только четыре человека - Александр Селихов, Георгий Джикия, Роман Зобнин и Квинси Промес.

После неудачи на прошлых выходных в дерби с ЦСКА (0:2), многие эксперты отмечали, что у них не возникло вопросов по действиям "красно-белых" в атаке. Команда Ваноли и правда выглядела остро впереди, но в обороне проблем было предостаточно. Никуда они не делись и сейчас, просто крупная победа над "Кубанью" может поднять настроение футболистам перед еще одной важнейшей схваткой - в воскресенье спартаковцам предстоит дерби с одним из лидеров первенства "Динамо".

- Очень рад за команду, за болельщиков. В прошлом матче мы их расстроили, уступив ЦСКА. Изучали ли мы "Кубань"? Да, смотрели встречи на сборах, они сильно поменялись в последнее время. На таком уровне важны любые детали, - отметил Ваноли.

Героем вечера стал новичок "Спартака" Шамар Николсон: ямайский форвард оформил хет-трик. К слову, Николсон стал первым игроком "красно-белых" в истории, забившим три мяча в одной встрече на арене в Тушине.

- Доволен Николсоном и Хлусевичем, но обоим есть над чем работать. Мне больше хотелось бы говорить о коллективных действиях, ведь мы строим команду на будущее. У нас семь футболистов младше 21 года. "Спартак" - большой клуб, здесь порой не хватает терпения к молодежи. Надеюсь, у них все получится, - сказал Ваноли.

Чуть ранее в четвертьфинал Кубка вышел ЦСКА: армейцы добились волевой победы на выезде над "Сочи" (2:1) благодаря дублю защитника Игоря Дивеева.

- По игре, наверное, не все получалось так, как мы задумывали. Контроль мяча, быстрые контратаки у нас были, но позиционных атак было маловато. Что касается моих голов, то они были одинаковые. Хорошая передача от Языджи, повезло, что мяч попал в створ. Я подталкивал соперника, когда он ко мне прикасался, чтобы сыграть первым на мяче, - отметил Дивеев.

Если брать матчи за прошлый календарный год, ЦСКА выиграл четыре поединка подряд. Сложно сказать, будут ли "красно-синие" до последнего тура бороться за чемпионский титул с "Зенитом" и "Динамо", но команда Алексея Березуцкого определенно набрала ход.

- Игра была непростая, но никто и не ожидал легкой встречи в Сочи. У них хороший коллектив, который не просто так идет на третьем месте в первенстве. "Сочи" - одна из самых организованных команд в Премьер-лиге, - считает Березуцкий. - Все же помнят предыдущий матч здесь, когда мы, если не ошибаюсь, уже к 20-й минуте проигрывали 0:3. Не все голы тогда были обязательные, но мы сделали определенные выводы. В большинстве своем я доволен ребятами, а также результатом - это самое главное.

В свою очередь наставник "Сочи" Владимир Федотов назвал поражение от ЦСКА обидным. "Мы видим, насколько качественное подкрепление получили москвичи в зимнее межсезонье. Думаю, игра понравилась зрителям: была динамика и интересные ходы. Тем не менее обидно было уступить армейцам. Во втором тайме мы промахивались из убойных позиций. Ребята готовились к таким розыгрышам угловых, с которых они поразили наши ворота. К сожалению, потеря концентрации в тех эпизодах стоила нам двух пропущенных мячей", - заявил Федотов.

Вместе со "Спартаком" и ЦСКА в четвертьфинал Кубка чуть ранее вышли также "Динамо" и "Алания-Владикавказ". В четверг, уже после подписания номера "РГ", определились оставшиеся четыре участника следующей стадии турнира. Ими стали победители пар: "Локомотив" (Москва) - "Енисей" (Красноярск), "Рубин" (Казань) - "Ротор" (Волгоград), "Балтика" (Калининград) - "Чайка" (Песчанокопское), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "КАМАЗ" (Набережные Челны).