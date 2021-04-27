Гол Барабанова в дебютном матче принес победу "Сан-Хосе"

Российский нападающий "Сан-Хосе" Александр Барабанов в дебютном матче за клуб отметился заброшенной шайбой, которая стала победной в матче против "Аризоны".

Олимпийский чемпион 2018 года Барабанов отметился точным броском при счете 4:3 в пользу "Сан-Хосе". Этот гол в итоге стал победным. Встреча завершилась со счетом 6:4.

Дебютант "Сан-Хосе" Барабанов в дебютной встрече провел на льду почти 18 минут. Он начинал нынешний сезон в "Торонто", где в 13 матчах сумел отметиться лишь голевой передачей, а 12 апреля перешел в "Сан-Хосе".

В других матчах дня "Сент-Луис" переиграл "Колорадо" - 4:1. Четвертую шайбу в сезоне в составе победителей забросил российский форвард Владимир Тарасенко, пропустивший часть сезона из-за травмы.

"Даллас" в овертайме переиграл "Каролину" - 4:3. В составе победителей гол на счету Дениса Гурьянова, который в этом сезоне набрал 27-е очко.

"Нэшвилл" переиграл "Флориду" - 4:1. В составе победителей гол на счету российского нападающего Якова Тренина.