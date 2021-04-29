"Барселона" проиграла "Гранаде" и упустила шанс выйти в лидеры Ла Лиги

"Барселона" потерпела сенсационное поражение в домашнем матче чемпионата Испании от "Гранады" - 1:2. В случае победы каталонцы опережали бы "Атлетико" и выходили на первое место в таблице.

Первый тайм не предвещал каталонцам серьезных проблем. Лионель Месси забил свой дежурный гол и его команда повела - 1:0.

После перерыва "Барселона" стала ошибаться у своих ворот, позволил Дарвину Мачису счет сравнять, а ближе к концу встречи Хорхе Молине принести своей команде неожиданную победу.

На 66-й минуте встречи со скамейки запасных был удален наставник "Барселоны" Рональд Куман, бурно выражавший недовольство решениями арбитров.

В чемпионате Испании продолжает лидировать "Атлетико" - 73 очка. У "Реала" и "Барселоны" - по 71-му.