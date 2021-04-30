Сборная России по хоккею проиграла Швейцарии в Еврочеллендже

В пятницу в швейцарском Биле прошел первый матч между командами Швейцарии и России в рамках Еврочелленджа. Эти игры являются подготовкой к стартующему в конце мая в Латвии чемпионата мира по хоккею.

Хозяевам удалось открыть счет в концовке первого периода. Распечатал ворота Александра Самонова Киллиан Мотте.

Российская команда сумела сравнять счет в середине второго периода. Игорь Ожиганов нашел передачей Евгения Тимкина, который свой момент реализовал. Следующей шайбы пришлось ждать довольно долго.

Но на 51-й минуте во второй раз зажег красный свет за воротами Самонова Кристоф Бертчи. А окончательный результат матча установил Инти Пестони, реализовавший численное преимущество.

1 мая команды снова встретятся в Биле.