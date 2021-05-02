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Рубрика: Спорт

Определились все пары 1/4 финала юниорского ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Фото: Сайт Федерации хоккея России Фото: Сайт Федерации хоккея России
Фото: Сайт Федерации хоккея России

На юниорском чемпионате мира по хоккею, проходящему в США, определились все пары четвертьфиналистов. Сборная РФ сыграет с командой Беларуси.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В ночь на 3 мая подопечные Альберта Лещева в заключительном матче в группе переиграли Чехию, причем с рекордным для себя счетом - 11:1. Однако россияне все же стали в своей группе только вторыми, пропустив вперед финнов. В четвертьфинале россияне сыграют с командой Беларуси. Эта встреча пройдет третьего мая.

В других парах сыграют: Финляндия - Швейцария; Канада - Чехия; Швеция - США.

В полуфинале российская команда, в случае победы над белорусами, сыграет с сильнейшим в паре Канада - Чехия.

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