"Зенит" разгромил "Локомотив" и стал чемпионом России

Питерский "Зенит" досрочно стал чемпионом страны, обыграв в центральном матче 28-го тура Премьер-лиги своего главного преследователя - "Локомотив" (6:1).

Перед визитом в Санкт-Петербург "железнодорожники" выдали потрясающую серию: они победили в 11 встречах подряд во всех турнирах, вышли в финал Кубка России и поднялись на второе место в РПЛ. Казалось, "Локомотив" - чуть ли не единственный клуб, способный бросить вызов "Зениту" в борьбе за чемпионство. Но сегодняшний поединок доказал, что пока "сине-бело-голубым" в России равных нет.

Уже в первом тайме хозяева забили три мяча: счет открыл Артем Дзюба, дубль оформил Сердар Азмун. Единственное, что могло огорчить болельщиков "Зенита" - травма Вендела, из-за которой полузащитник покинул поле в начале встречи.

Едва команды появились на поле после перерыва, как питерцы забили еще два мяча: свой третий гол забил Азмун, второй - Дзюба. "Локомотив" ответил на это точным ударом Франсуа Камано, но последнее слово все равно осталось за хозяевами. Окончательный счет установил бразилец Малком - 6:1.

Таким образом, за два тура до конца сезона "Зенит" оторвался от "Локомотива" на девять очков (61 очко против 52) и стал недосягаем для остальных команд. Отметим, что питерская команда в третий раз подряд и седьмой раз в истории стала чемпионом России.