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06.05.2021 10:14
Рубрика: Спорт

"Самара" празднует чемпионство в баскетбольной Суперлиге

Текст: Илья Трисвятский
"Самара" выиграла чемпионат первого дивизиона мужской Суперлиги, проводимый под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). Финальная серия с екатеринбургским "Уралмашем" прошла в максимальном формате, волжане завоевали титул, победив в пятой встрече и праздновали успех при своих болельщиках.

Эта серия стартовала с домашнего поражения "Самары" - 84:85. Затем опять же на берегах Волги хозяева сравняли общий счет - 91:70. Далее соперники перебрались в город Верхняя Пышма Свердловской области на арену "Уралмаша". "Самара" здесь победила 72:67 и затем уступила 82:93. И, наконец, пятый матч проводился снова на Волге, поскольку местная команда в регулярном сезоне заняла первое место, в то время как уральцы их соперники на промежуточном финише были вторыми. Результат решающего сражения - 86:73 в пользу подопечных серебряного призера чемпионата мира-1994 Игоря Грачева, которые повторили свое достижение двухлетней давности.

Фото: evroleague.net
Определились все участники "Финала четырех" баскетбольной Евролиги

Самые результативные баскетболисты пятого матча: "Самара" - Нваму (21 очко), Бутянковс (17), Глазунов (13), Дыбовский (11+10 подборов); "Уралмаш" - Кондаков (17), Роберсон (16), Кривошеев (12), Щербенев (11).

Титул самого ценного игрока чемпионата Суперлиги (MVP) достался капитану "Самары" Антону Глазунову. Символическая пятерка турнира выглядит так: разыгрывающий Виктор Заряжко ("Темп-СУМЗ-УГМК", Ревда), атакующий защитник Максим Кондаков ("Уралмаш"), легкий форвард Владимир Пичкуров ("Самара"), тяжелый форвард Ален Хаджибегович ("Руна", Москва), центровой Максим Кривошеев ("Уралмаш"). Специальный приз самому зрелищному игроку получил защитник "Самары" Айк Нваму. У него гражданство США по рождению, но выступает он за сборную Нигерии.

- Прежде всего, я хочу поблагодарить наших болельщиков. При их поддержке мы просто не имели права не выиграть на своем паркете. Думаю, у нас самые лучшие фанаты в Суперлиге, - сказал президент БК "Самара" Камо Погосян. - Спасибо руководству региона и президенту Федерации баскетбола Самарской области Владимиру Аветисяну. Нам были созданы все условия, чтобы мы смогли организовать такой праздник. И, конечно, спасибо нашей команде, тренеру и каждому игроку в отдельности. Все вместе мы смогли достичь максимального результата.

Интересно, что и серия за третье место также прошла из пяти игр. В борьбе за бронзу схлестнулись обладатель Кубка России-2021 "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) и московская "Руна". Здесь решающая встреча получилась еще более упорной, чем в финале - 76:74 в пользу ревдинцев.

Кстати

Команда баскетбольного клуба "Самара" была на ведущих ролях и в чемпионате женской Суперлиги, который завершился ранее. Причем решающая стадия плей-офф состоялась в формате "Финала четырех". Волжанки были хозяйками этого турнира и в итоге завоевали серебро. Титул - у БК "Ростов-Дон-ЮФУ". Бронзовые награды выиграл "Спартак" (Санкт-Петербург), на четвертой позиции - "Динамо-Фарм" (Курск).

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