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09.05.2021 19:35
Рубрика: Спорт

Пятикратный чемпион РФ по мотокроссу умер после падения на тренировке

Текст: Максим Домчев

Известный российский мотогонщик Роман Кох умер после падения на тренировке в Свердловской области.

33-летний Роман Кох неудачно упал с мотоцикла 7 мая на трассе "Юность" в Каменске-Уральском. Спортсмена доставили в больницу, где он скончался.

О смерти спортсмена сообщили в Центре технических видов спорта Свердловской области. "Невосполнимую утрату понес мотоспорт и весь наш коллектив - скончался наш друг и боевой товарищ, чемпион России, именитый мотогонщик, неоднократный победитель соревнований по мотокроссу на мотоциклах с колясками Роман Кох", - говорится в сообщении.

У погибшего осталась жена и несовершеннолетние дети.

Роман Кох пять раз выигрывал титул чемпиона России по мотокроссу. Он выступал на чемпионатах мира.

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