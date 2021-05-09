Пятикратный чемпион РФ по мотокроссу умер после падения на тренировке

Известный российский мотогонщик Роман Кох умер после падения на тренировке в Свердловской области.

33-летний Роман Кох неудачно упал с мотоцикла 7 мая на трассе "Юность" в Каменске-Уральском. Спортсмена доставили в больницу, где он скончался.

О смерти спортсмена сообщили в Центре технических видов спорта Свердловской области. "Невосполнимую утрату понес мотоспорт и весь наш коллектив - скончался наш друг и боевой товарищ, чемпион России, именитый мотогонщик, неоднократный победитель соревнований по мотокроссу на мотоциклах с колясками Роман Кох", - говорится в сообщении.

У погибшего осталась жена и несовершеннолетние дети.

Роман Кох пять раз выигрывал титул чемпиона России по мотокроссу. Он выступал на чемпионатах мира.