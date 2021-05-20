Сегодня в столице Алтайского края начались самые крупные международные соревнования из запланированных в России в 2021 году. Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 20 по 23 мая, в нем примут участие более 300 спортсменов из 54 стран. Во второй состязательный день будут разыграны шесть олимпийских лицензий среди мужчин и женщин в одиночных заездах на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. 22 и 23 мая заезды будут проводиться уже в рамках Кубка мира. "РГ" не раз рассказывала о том, как шла подготовка к этим состязаниям. Пришло время подвести предварительные итоги.

В сентябре 2018 года стало ясно: на Барнаульском гребном канале можно проводить соревнования мирового уровня. Тогда там прошел коммерческий турнир "Кубок чемпионов", приуроченный к окончанию официального сезона. Канал понравился победителям и призерам Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы из Европы и Северной Америки. Представители Международной федерации гребли на каноэ увидели у спортсооружения, расположенного в сердце Евразии, серьезные перспективы. Но с важной оговоркой - надо кое-что построить и доделать.

В итоге спортивный объект, появившийся еще в 1980-е годы, дополнил обводной канал с мостовым переходом. Было прочищено и углублено русло канала, за счет песка, намытого со дна, удалось повысить берега и теперь, как заверяют организаторы, не страшны никакие паводки на Оби, с которой связан канал (к тому же вторая волна паводка на Алтай приходит обычно в конце мая). Гребные дистанции оборудовали современными стартовыми ловушками и немецкой системой хронометража IMAS. Спортивная база способна принять до 800 участников соревнований. Появились судейские вышки и трибуны на три тысячи зрителей, парковка для автомобилей. Усовершенствована схема электроснабжения, теперь она готова за считанные секунды переключиться на резервный источник энергии - мощную дизельную станцию. Сделано все необходимое для обеспечения надежной связи и качественных телетрансляций.

Отдельная тема - транспортная логистика. Главная сложность здесь заключалась в том, что из-за капремонта Старого автомобильного моста через Обь добраться до Гребного канала можно либо через Новый мост, либо по железной дороге. Были подготовлены специальные транспортные схемы доставки спортсменов и зрителей. Обустроена перехватывающая парковка на 400-500 автомобилей в районе станции Присягино, от которой зрителей будут доставлять на автобусах также при предъявлении билетов. У кого нет личного автотранспорта, тот сможет добраться на гребной канал с барнаульского речного вокзала на бесплатных автобусах, проезд будет организован по зрительским билетам или аккредитации. Отправляться они будут с семиминутным интервалом. За счет муниципальных средств была расширена дорога, ведущая из города к каналу. На соревнования можно добраться также на электричках с городского железнодорожного вокзала, для высадки и посадки открыта отдельная платформа "Гребной канал".

Решили организаторы и непростую проблему с покупкой каноэ и байдарок. Требование о предоставлении лодок всем участникам соревнований приняли в прошлом году. Проведение первого этапа Кубка мира было запланировано на 12-

16 мая 2021 года в венгерском Сегеде, и стало очевидно, что доставить лодки гребцов из Венгрии в Россию меньше, чем за неделю невозможно. По регламенту требовалось не менее 400 каноэ и байдарок.

Хозяевами соревнований был заключен контракт с "Фондом поддержки олимпийцев России" на поставку 300 новых лодок из Португалии (страна знаменитых мореплавателей считается мировым лидером по производству байдарок и каноэ). Средства на остальные сто лодок выделило правительство края. Кроме того, для судейского корпуса была закуплено семь катамаранов.

Затраты на подготовку вышли немалые. "Непосредственно на проведение II этапа Кубка мира из краевого бюджета израсходовано 103 миллиона рублей, а из внебюджетных источников (спонсоры, федерация гребли) - около 200 миллионов рублей. Капитальные вложения из краевого бюджета в развитие гребного канала и его инфраструктуры в 2019-2020 годах составили 460 миллионов рублей. В результате Алтайский край получил спортивный объект мирового класса, настоящий центр притяжения спорт- сменов и болельщиков. Теперь на канале возможно проводить всероссийские и международные соревнования, готовить алтайских спортсменов и проводить тренировочные сборы национальной сборной. Эту базу также можно использовать для развития многих других видов спорта", - сообщила пресс-служба губернатора Алтайского края, отвечая на запрос "РГ" о расходах на подготовку и проведение соревнований.

- Готовность Барнаульского гребного канала к проведению Кубка мира оказалась лучше, чем ожидалось. Уверен, что мероприятие пройдет на очень хорошем уровне, соответствующем международным требованиям, - отметил представитель Международной федерации гребли (ICF) Аднан Алиев.

Теперь успешному проведению барнаульского этапа Кубка мира могут помешать только два обстоятельства - экстремальные погодные условия (прежде всего, вторая волна паводка) и пресловутый человеческий фактор. Многое будет зависеть от ритмичной работы транспортных служб, волонтеров-переводчиков и других специалистов.

- Готовность есть, сейчас главное - организация каждодневной работы на всех мероприятиях, - подчеркнул на заседании оргкомитета губернатор Алтайского края Виктор Томенко, обратив при этом особое внимание на нюансы межведомственного взаимодействия.

Первыми в Барнаул сразу после майских праздников прилетели гребцы из Эквадора и Колумбии. 17 мая в краевую столицу прибыли два чартерных рейса из Венгрии со спортсменами, участвовавшими в Сегеде в I этапе Кубка мира. 18 и 19 мая прошли официальные тренировки и заседания мандатной комиссии.

Пожелаем российским атлетам "легкого гребка" - именно так напутствуют мастеров гребли перед стартом.

Кстати

Не обошлось и без казусов. Тендер на услуги по подготовке и проведению телетрансляции этапа Кубка мира выиграла компания "Регион-Телеком" из Тюменской области. Начальная цена контракта составляла 11,6 миллиона рублей. Победитель предложил за свои услуги 10,6 миллиона рублей, а второй участник торгов, "Национальный спортивный телеканал" ("Матч-ТВ") - 10,7 миллиона. Как удалось выяснить корреспонденту "РГ", тюменцы подали заявку на участие в торгах первыми. Тем не менее "Национальный спортивный телеканал" написал жалобу в антимонопольную службу. Рассмотрение ее было назначено на 14 мая, однако по техническим причинам представитель "Национального спортивного телеканала" не смог принять участие в заседании УФАС. Его перенесли на 18 мая. В споре победили тюменцы.