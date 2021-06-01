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Рубрика: Спорт

Попросили подвинуться

Кубок Америки перенесен из Аргентины в Бразилию
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(8470)
Кубок Америки по футболу перенесен из Аргентины в Бразилию. Даты проведения турнира при этом остались неизменными: матчи пройдут с 11 июня по 10 июля.

Причина такого решения - коронавирус. Дело в том, что Аргентина является пятой в мире страной по количеству болеющих прямо сейчас: к концу весны заражены 357 тысяч человек, а по количеству случаев выявления COVID-19 на 100 тысяч людей в Южной Америке страна уступает только Уругваю (82 против 83).

Фото: milana_tulpanova/instagram.com
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По указу президента Аргентины 21 мая в стране ввели локдаун, а спорт отменили. В частности, решили не проводить финал Кубка страны по футболу. Даже игроки, вернувшиеся в Южную Америку для подготовки к Кубку Америки, сомневались в его целесообразности. "В первую очередь мы должны уделять внимание здоровью людей. Все остальное уходит на второй план", - уверен форвард сборной Уругвая Луис Суарес. В результате Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) решила доверить проведение турнира Бразилии. До этого среди альтернатив назывались Чили и США. Бразильцам не привыкать принимать крупные соревнования: в 2014 году здесь прошел чемпионат мира по футболу, а спустя два года - Олимпиада. Последний на данный момент Кубок Америки тоже сыграли в Бразилии (2019 год).

- Лучший футбол в мире принесет радость и страсть миллионам южноамериканцев. Благодарим Бразилию за то, что страна открыла двери для самого безопасного спортивного мероприятия в мире, - говорится в заявлении КОНМЕБОЛ.

Добавим, что на Кубке Америки-2021 в группе "Север" выступят Колумбия, Катар, Бразилия, Эквадор, Перу и Венесуэла, в группе "Юг" - Аргентина, Боливия, Уругвай, Чили, Австралия и Парагвай. Рекордсменом по числу побед в турнире остается Уругвай (15 титулов). Далее идут Аргентина (14) и Бразилия (9).

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