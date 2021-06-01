Михаил Григоренко: Канада есть Канада, настраиваемся на войну

Вы здорово прошли групповой этап, а в четвертьфинале сразу попали на Канаду. Это ирония судьбы?

Григоренко: Все команды боролись за выход из группы. Думаю, нет разницы, с кем играть в четвертьфинале. Надо обыгрывать всех сильнейших. Канаду не опасаемся, кого здесь опасаться? Если задача стоит побеждать на чемпионате мира, надо побеждать всех.

Как играть, когда игра уже фактически сделана в первом периоде?

Григоренко: Психологически трудно, когда счет 5:0. Все понимают, что игра сделана. Старались играть правильно, создавать моменты. Белорусам тоже надо отдать должное, они старались. Хорошо, что Самонов сыграл на ноль.

В сборной постоянно меняются звенья. Вас спрашивают, с кем вы хотите играть?

Григоренко: Никто не спрашивает. В тренерском штабе достаточно специалистов, которые определяют, кто с кем играет. Со Слепышевым поиграли, с Воронковым пару игр провели, вот с Карнауховым. Думаю, никто не расстраивается от того, с кем их ставят.

Многие называют эту канадскую сборной слабейшей за всю историю. Вы, как человек много поигравший в этой стране, что можете сказать о менталитете канадцев?

Григоренко: Канада есть Канада. Думаю, все оставшиеся игры вылет будут идти кость в кость, поэтому настраиваемся на войну.