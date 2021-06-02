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02.06.2021 19:20
Рубрика: Спорт

Подача в эпоху ковида

В какой атмосфере проходит Открытый чемпионат Франции по теннису
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8472)
Народ выходил из теннисного комплекса, что на западной окраине Парижа, злющий. Многие не сдерживались, чертыхались. Еще бы. Так хотелось поболеть за Жо-Вильфрида Тсонгу. Однако в 20.30, за полчаса до вступления в силу комендантского часа, дикторша милейшим голосом объявила на второй по значению арене "Сюзан Ленглен", что всем зрителям "предлагается покинуть стадион".
Из-за ковида на "Ролан Гаррос" много перемен. Останется ли имя чемпиона неизменным? Ждем, что ответит Надаль. Фото: Reuters Из-за ковида на "Ролан Гаррос" много перемен. Останется ли имя чемпиона неизменным? Ждем, что ответит Надаль. Фото: Reuters
Из-за ковида на "Ролан Гаррос" много перемен. Останется ли имя чемпиона неизменным? Ждем, что ответит Надаль. Фото: Reuters

На тот момент Тсонга уже успел сдать два сета в поединке с японцем Ёсихито Нисиокой, но шансы отыграться оставались. Правда, к этому времени большинство из пяти тысяч человек, а именно столько по условиям антиковидной безопасности ежедневно допускают на территорию "Ролан Гарроса", уже отправились восвояси. Что и понятно. Ведь по тем же санитарным правилам наблюдать за поединками "вживую" на одной площадке Открытого чемпионата Франции разрешается лишь нескольким сотням зрителей, но не более тысячи, и за этим зорко следят контролеры.

Фото: Reuters
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Так что о том, что их любимец, а он сейчас далеко не в лучшей форме, выбыл из турнира, парижане узнали через пару часов уже дома, что расстроило их еще больше.

Думается, что лишь прошлогодний "Ролан Гаррос", проходивший осенью в условиях еще больших ограничений, может соревноваться с нынешним. Хотя и сейчас их хватает, я бы сказал, с явным перебором.

Начнем с того, что приблизиться к стадиону, не имея аккредитации или входного билета, невозможно. Где-то метров за триста всех пешеходов останавливают охранники. Если просто прохожий, то ему растолковывают, что следует идти в обход чуть ли не через Булонский лес. Но и тогда приблизиться к главному входу стадиона нет никаких шансов.

Как мне объяснил сотрудник службы безопасности турнира Лоран, им даны четкие указания на этот счет. Чего опасаются? Несанкционированного скопления людей, что опять-таки запрещается мерами по борьбе с пандемией. Это уже не говоря о риске теракта, ножевой атаки, к чему во Франции последнее время то и дело прибегают фанатики-радикалы.

В 21.00 в Париже наступает комендантский час, и зрителей просят покинуть корты даже в разгар матчей

Так что в отличие от прежних времен никаких толп, направляющихся под вечер к ближайшему метро Porte d Auteuil, а лишь жалкий ручеек болельщиков. Их легко вычислить по пакетам из плотного картона с фирменным знаком "Ролан Гаррос" с сувенирами.

Казалось, им бы, как прежде, расположиться за столиками ближайших респектабельных кафе и ресторанов, таких как Murat, с тем чтобы за бокалом вина обсудить перипетии увиденных матчей. Ан, нет. Занято всего лишь несколько столиков, да и то, скорее всего, публикой, живущей поблизости. Остальные торопятся добраться до своих квартир, с тем чтобы не нарваться на штраф в 135 евро за нарушение комендантского часа.

Фото: Gettyimages
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Одно постоянно: это автомобили "Пежо" с логотипом знакового парижского турнира, которые целый день перевозят его участников из гостиниц на стадион и обратно. Причем машины, отдавая дань современным веяниям, как на подбор на электрической тяге.

А теннисисты, опять-таки из-за пандемии, помещены в так называемые санитарные пузыри. По приезде в Париж их сразу определили в одну из двух официальных гостиниц турнира. Тем, у кого не было вакцинации от COVID-19, сделали ПЦР-тест, и лишь после отрицательного результата игроки получили аккредитацию на участие в турнире.

Как рассказал его директор Ги Форже, идентичную процедуру теннисисты должны проходить раз в четыре дня. Перемещения вне гостиниц и стадиона крайне ограничено: один час в день на пробежку или прогулку. И никаких прочих развлечений.

Надо ли говорить о том, что билеты на "Ролан Гаррос" ковидного периода были раскуплены сразу после того, как заработали кассы, все без исключения "онлайн"? Сначала на сайте Французской федерации тенниса, а после на официальных биржах перепродажи билетов. Но вот что характерно: на дальних подходах к стадиону я не заметил ни одного перекупщика, хотя раньше их было хоть пруд пруди. Судя по всему, из-за того, что сейчас все билеты электронные и именные, а при входе кроме билета надо предъявлять удостоверение личности на ту же фамилию.

Ну а как себя чувствуют счастливчики, оказавшиеся на 12 гектарах обновленного теннисного королевства? Погода к ним сейчас весьма благосклонна: по-летнему тепло, около 25 градусов, солнечно. Однако все рестораны и кафе закрыты, а поэтому в обеденное время народу приходится брать с боем киоски с бутербродами и прохладительными напитками. Правда, у публики из VIP-лож есть немалое преимущество: для них устроены специальные веранды, где подаются горячие блюда и вина.

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