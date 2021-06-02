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02.06.2021 00:40
Рубрика: Спорт

Без шума и пыли

Карацев с победы стартовал на грунтовых кортах "Ролан Гаррос"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 119(8470)
На Открытом чемпионате Франции-2020 россиянин Аслан Карацев, не входивший даже в топ-100 лучших теннисистов, проиграл в финале квалификации и не вышел в основную сетку. В этом году уже как 26-я ракетка мира он без проблем попал в число участников "Ролан Гаррос" и уверенно преодолел барьер первого круга, в трех сетах взяв верх над американцем Дженсоном Бруксби со счетом 6:3, 6:4, 6:4.
Аслан Карацев призался, что любит играть на грунте, где не все решает подача и где нужно побегать, чтобы заработать очко. Фото: Gettyimages Аслан Карацев призался, что любит играть на грунте, где не все решает подача и где нужно побегать, чтобы заработать очко. Фото: Gettyimages
Аслан Карацев призался, что любит играть на грунте, где не все решает подача и где нужно побегать, чтобы заработать очко. Фото: Gettyimages

На счету Карацева два титула на турнирах категории "Челленджер" на грунте. Свой первый финал в рамках ATP он сыграл в текущем сезоне в Белграде. В решающем матче он уступил итальянцу Мате Берреттини, но в полуфинале выбил из борьбы первую ракетку мира и местную звезду серба Новака Джоковича. Так что на грунтовых кортах Аслан чувствует себя вполне комфортно.

Фото: Reuters
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- Для меня главной задачей было почувствовать игру, поймать ритм, - приводит слова Карацева официальный сайт ATP. - Мне кажется, я нормально играю на любых покрытиях. Но чем мне нравится грунт, так это тем, что здесь каждое очко нужно заработать. Здесь бывают долгие розыгрыши. Это не просто вопрос хорошей подачи. И мне такой подход импонирует.

Интересно, как Карацев охарактеризовал своего оппонента Бруксби, который занимает 163-е место в рейтинге. "Я никогда не видел его. Слышал, что он взял пару титулов на "Челленджерах", а здесь, в Париже, прошел через квалификацию". В прошлом году никто ничего не знал и о самом Аслане. Но все изменилось после сенсационного выхода в полуфинал на Australian Open в начале года. Теперь и на "Ролан Гаррос" зрители после матча выкрикивали с трибун его имя в надежде получить автограф или сделать селфи.

Карацева также отметил Карлос Мойя, тренер испанца Рафаэля Надаля, который защищает титул и борется за 14-й трофей в Париже. В интервью на сайте ATP экс-первую ракетку мира попросили назвать игроков, за которыми он намерен следить на Открытом чемпионате Франции. Мойя упомянул в том числе Карацева: "Меня удивил Аслан Карацев. Я видел его по телевизору, а затем Рафа тренировался с ним на центральном корте. Я был впечатлен".

Карацеву нужно привыкать к известности и популярности.

- Я концентрируюсь на восстановлении, на подготовке к следующему матчу, - отметил Аслан. - Да, внимания много. Люди мне постоянно пишут в соцсетях. Но я стараюсь сфокусироваться на моей работе. Для всего есть свое время.

Перед стартом турнира в Париже Аслан Карацев тренировался с Рафой Надалем

Следующим соперником Карацева будет немец Филипп Кольшрайбер, обыгравший на старте испанца Фернандо Вердаско (7:6, 6:2, 2:6. 6:4).

Во второй круг ранее вышли Карен Хачанов и Даниил Медведев. А вот Андрей Рублев потерпел поражение. На старте соревнований Андрей в пяти сетах уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу - 3:6, 6:7 (6:8), 6;4, 6:3, 4:6.

В женской сетке Екатерина Александрова вышла во второй круг, не встретив сопротивления с стороны американки Винус Уильямс (6:3, 6:1).

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