Российский теннисист Даниил Медведев наконец прервал серию неудач на грунтовых кортах "Ролан Гаррос". Четыре раза финалист US Open-2019 и Australian Open-2021 он вылетал из сетки Открытого чемпионата Франции уже в стартовом круге. Но вот настал переломный момент. Медведев в трех сетах обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счетом 6:3, 6:3, 7:5.

Даже когда Медведев злится по ходу матчей и ругает так нелюбимый им грунт, он может быть очень ироничен в своих высказываниях. Что уж говорить про момент "триумфа". "Сотворил историю", - написал Медведев в "Твиттере", вспомнив свой прошлогодний пост: "Возможно, к 2050 году я смогу выиграть первый раунд на "Ролан Гаррос".

Так долго ждать не пришлось. И, хорошо бы, праздник не закончился во втором раунде, где Даниил встретится с американцем Томми Полом. Но пока Медведев заявляет, что чувствует себя на грунте очень уверенно, как будто это твердое покрытие.

- Победа - это просто великолепно. Но самое главное - уровень тенниса. Еще до начала турнира в Париже я сказал, что мои ощущения на грунте изменились. И то были не пустые слова. Мой соперник может подтвердить, что я действительно играл хорошо и стабильно, - приводит слова Медведева Tennis Majors. - На самом деле на тренировках все получалось еще лучше, но, значит, есть в чем прибавить. Постараюсь сделать в следующих раундах. У меня и правда появилась надежда.

Что же изменилось? Медведев попытался объяснить: "Чувствую, что здесь - по крайней мере, в этом году с такой погодой, с такими мячами - я могу играть, как на харде. Для меня условия ничем не отличаются от Открытого чемпионата Австралии. Я хорошо двигаюсь, хорошо скольжу, а это придает уверенности".

Даниил Медведев с пятой попытки преодолел стартовый раунд на "Ролан Гаррос"

Напомним, что Карен Хачанов тоже преодолел барьер первого круга. Вчера уже после подписания этого номера "РГ" в печать свои стартовые матчи закончили Андрей Рублев и Аслан Карацев.

Между тем

Скандал в Париже случился там, где его совсем не ждали. Вторая ракетка мира и четырехкратная победительница "Больших шлемов" японка Наоми Осака снялась с "Ролан Гаррос" из-за психологических проблем. Перед стартом турнира она объявила, что не будет общаться с прессой, что в теннисе является обязательным пунктом программы. В соцсетях тут же началась полемика - за и против. Позиция теннисных боссов была четкой: за отказ от пресс-конференции после победы в первом круге Осака получила штраф в размере 15 тысяч долларов и предупреждение о возможной дисквалификации. Но тут Осака сама снялась с турнира, сославшись на заботу о ментальном здоровье. Причем не только о своем. Из ее заявлений и комментариев ее тренера следует, что Осака хочет изменить систему.