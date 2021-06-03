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03.06.2021 23:59
Рубрика: Спорт

Сергей Бобровский: Сложно найти слова, настраивались на победу

Текст: Илья Соболев
Голкипер сборной России Сергей Бобровский свой первый матч на чемпионате мира по хоккею провел против Канады в 1/4 финала. Этот же матч стал для него, как и для его партнеров, последним на турнире: канадцы выиграли в овертайме 2:1. Тем не менее, Бобровский нашел в себе силы ответить на вопросы журналистов.

Что чувствует человек, который прилетел с другого континента и проиграл сразу же в решающем матче?

Фото: Gints IVUSKANS / AFP
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Сергей Бобровский: Конечно, я так же как и все расстроен. Сложно найти слова. Все ребята настраивались на победу, готовились побеждать. Но опять же, скажу, что для многих ребят это был первый опыт чемпионата мира. Для их развития это неоценимый опыт. Все расстроены, вся страна расстроена. Парни все бились до конца, отдали все, что было. Но это хоккей. Всегда есть победители и проигравшие, сегодня мы на проигравшей сторонне.

Рады вас видеть в сборной. Жаль, что этот момент продлился недолго. Можете разобрать момент с пропущенной шайбой?

Сергей Бобровский: Тоже рад быть здесь, быть частью сборной. Давно здесь не был, с удовольствием принял вызов. Что сказать по голу? Обыграл защитник нашего игрока, я потерял шайбу из виду. Закрывал ближний угол и из-за этого не увидел момент паса и чуть-чуть опоздал. Но опять же, играл по шайбе, по моменту, по игроку, который был с шайбой, но он сделал прекрасную передачу на пустой угол, и парень забил гол.

Ваше мнение о Оуэне Пауэре, которому прочат первое место на драфте НХЛ?

Сергей Бобровский: Канадцы все здорово играли. Я не обращал внимания на фамилии. Я фокусировался на шайбе, смотрел праворукий или леворукий игрок. Но судя по тому, что говорят в Канаде, это талантливый парень. И то, что он играет в сборной - это тому подтверждение.

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