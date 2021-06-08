Сборная Канада чудом вышла в плей-офф из группы, но в итоге выиграла чемпионат мира. Фото: Наталья Федосенко/ ТАСС

ЧМ-2021 запомнится как один из самых неоднозначных в истории турнира. С одной стороны, это политические скандалы вокруг и унылая ковидная атмосфера с минимумом болельщиков и невысоким средним уровнем мастерства внутри. С другой, это фейерверк потрясающих историй, невероятное количество возможных сценариев, из которых реальностью стал самый фантастический. Еще никогда команда, потерпевшая четыре поражения на турнире, не брала чемпионский титул. Еще никогда успех родоначальников хоккея не называли сенсационным.

Букмекеры по инерции ставили "кленовых листьев" в один ряд с главными претендентами на титул, но команда Жерара Галлана сделала все, чтобы расстаться со статусом фаворита как можно быстрее. Во-первых, в Латвию канадцы привезли один из слабейших составов в своей истории.

- Помню, как опубликовали состав сборной Канады на чемпионат мира и что люди писали в комментариях. Нам никто не давал никакого шанса, люди были недовольны решением нашей федерации собрать такой состав, - вспомнил после финального матча канадский форвард Максим Комтуа.

Во-вторых, уже на старте Канада потерпела три поражения кряду - родоначальники хоккея никогда в жизни так плохо не начинали чемпионат мира. К концу группового этапа у "кленовых листьев" скопилось четыре поражения: одной ногой они уверенно стояли на грани грандиозного провала, а их судьбу - что может быть сюрреалистичней - решали такие команды, как Казахстан, Германия и Латвия.

- Мы оказались в глубокой яме в начале турнира, но становились все лучше. Обычно мы приезжаем за неделю до ЧМ, проводим пару товарищеских матчей. В этом году мы приехали, прошли карантин и потом три дня тренировались, и все, - потом уже объяснил стартовый провал Жерар Галлан.

Понятно, что когда канадцы, в отличие от тех же шведов, все-таки проскочили в плей-офф, на них уже никто не ставил. Вот только матчи навылет - чисто канадская история. Борьба до последнего, кость в кость - часть канадского менталитета. Как верно заметил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, "Канада всегда остается Канадой".

На пути к трофею "кленовые листья" устранили самую звездную команду этого турнира, сборную России, американцев, которым уступили в группе, и, наконец, самую системную сборную чемпионата мира, финнов. Причем у последних канадцы взяли реванш за поражение на предыдущем чемпионате мира в 2019 году.

Понятно, что едва ли не ключевая роль в успехе сборной Канады принадлежит ее главному тренеру Жерару Галлану. Своей карьерой в Национальной хоккейной лиге он доказал, что способен собрать боеспособный коллектив из подручного материала. С ним свой лучший сезон выдала "Флорида", а "Вегас" дошел до финала Кубка Стэнли в первый же год после образования клуба.

Кстати, с 1987 года победитель предолимпийского чемпионата мира ни разу не выигрывал "золото" Олимпиады. Наверняка канадцы захотят написать еще одну красивую историю. А нам лишь остается надеяться, что через полгода история сборной России окажется ярче.

Между тем

Стал известен состав групп на следующем чемпионате мира, который пройдет с 13 по 29 мая в финских городах Хельсинки и Тампере. Сборные России и Канады совершенно точно сыграют на этом турнире между собой, поскольку попали в одну группу.

Полный состав восьмерок выглядит следующим образом:

Группа A: Канада, Россия, Швейцария, Германия, Словакия, Дания, Казахстан, Италия.

Группа B: Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Беларусь, Великобритания.

Кроме того, Международная федерация хоккея обновила рейтинг лучших команд мира. Как и в предыдущей версии, его возглавляет Канада с 3235 очками. А вот сборная России (3050), которая занимала вторую строчку, откатилась на третье место: ее потеснили серебряные призеры ЧМ-2021 финны (3125).

В топ-10 также вошли США (2945 очков), Германия (2905), Чехия (2895), Швеция (2880), Швейцария (2815), Словакия (2670), Латвия (2560).