Медведев не смог пробиться в полуфинал "Ролан Гаррос"

Вторая ракетка мира Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу, который занимает пятое место в мировом рейтинге. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 22 минуты, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Циципаса.

- Я играл против одного из лучших теннисистов Тура и должен был сохранять уверенность на протяжении всей встречи, - сказал Циципас в интервью на корте. - Я действительно играл здорово. Хотя это был довольно равный матч, самый важный момент которого - последний гейм на его подаче, выигранный со счета 0:40. Я старался быть сфокусированным. Мог держать в голове тай-брейк, но продолжал играть мяч за мячом. Рад, что реализовал эту возможность. Грунт Парижа возвращает меня к хорошим воспоминаниям. Надеюсь, пройти дальше.

За выход в финал Стефанос Циципас поспорит с шестой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии. Напомним, что в своем четвертьфинале он в трех сетах одолел представителя Испании Алехандро Давидович-Фокина со счетом 6:4, 6:1, 6:1.

Что касается Медведева, то в этом году он впервые смог пройти так далеко на грунтовых кортах "Ролан Гаррос". В четырех предыдущих розыгрышах россиянин не мог преодолеть даже стартовый круг.