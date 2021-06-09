Новости

Ставка на аукционе за место на полет в космос с Безосом достигла $3,5 млн 01:59
В США мошенник выдавал себя в соцсетях за родственников Трампа 01:43
Армия Сирии уничтожила большую часть выпущенных Израилем ракет 01:22
Медведев не смог пробиться в полуфинал "Ролан Гаррос" 00:55
Бельгия снова смягчает ковидные ограничения 00:46
Роспотребнадзор: Пожилые люди легко переносят вакцинацию от COVID-19 00:45
SANA: Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку над Дамаском 00:33
В Мытищах экстренные службы ищут сбежавшего медведя 00:27
Захарова оценила слова Зеленского о новой форме сборной Украины 00:19
Собянин премировал всех соцработников в честь профессионального праздника 08.06.2021
Блинкен опроверг резкое заявление Зеленского по "Северному потоку-2" 08.06.2021
При взрыве гранаты в Харькове пострадали три человека 08.06.2021
Псаки не знает, зачем США ввели санкции против космической отрасли РФ 08.06.2021
Золотая монета "Двойной орел США" продана за рекордные 18,9 млн долларов 08.06.2021
Пушков оценил заявление о 50 годах подготовки Байдена к саммитам в Европе 08.06.2021
В Госдуме назвали утвержденный приговор Младичу политизированным 08.06.2021
Более тысячи стартапов смогут получить господдержку по технологиям ИИ 08.06.2021
МИД: Отношения России и Запада оказались в нулевой точке 08.06.2021
Минобороны опубликовало данные о коронавирусе в армии 08.06.2021
На форуме "Армия-2021" покажут научные разработки кадетов 08.06.2021
Белоусов поручил выделить в 2021 году субсидии на перевозку пассажиров в ДФО 08.06.2021
Стало известно, кто будет комментировать первые игры Евро-2020 08.06.2021
В ВКС скоро появятся летчицы-истребители 08.06.2021
Сын генерала Младича надеется на пересмотр пожизненного приговора 08.06.2021
В Петербурге не зафиксировали радиационных загрязнений окружающей среды 08.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 00:55
Рубрика: Спорт

Медведев не смог пробиться в полуфинал "Ролан Гаррос"

Текст: Анна Козина
Фото: Gettyimages Фото: Gettyimages
Фото: Gettyimages

Вторая ракетка мира Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу, который занимает пятое место в мировом рейтинге. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 22 минуты, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Циципаса.

Фото: MARTIN BUREAU / AFP
Павлюченкова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира "Большого шлема"

- Я играл против одного из лучших теннисистов Тура и должен был сохранять уверенность на протяжении всей встречи, - сказал Циципас в интервью на корте. - Я действительно играл здорово. Хотя это был довольно равный матч, самый важный момент которого - последний гейм на его подаче, выигранный со счета 0:40. Я старался быть сфокусированным. Мог держать в голове тай-брейк, но продолжал играть мяч за мячом. Рад, что реализовал эту возможность. Грунт Парижа возвращает меня к хорошим воспоминаниям. Надеюсь, пройти дальше.

За выход в финал Стефанос Циципас поспорит с шестой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии. Напомним, что в своем четвертьфинале он в трех сетах одолел представителя Испании Алехандро Давидович-Фокина со счетом 6:4, 6:1, 6:1.

Что касается Медведева, то в этом году он впервые смог пройти так далеко на грунтовых кортах "Ролан Гаррос". В четырех предыдущих розыгрышах россиянин не мог преодолеть даже стартовый круг.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA