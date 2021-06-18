Василевский установил рекорд по победам в плей-офф для россиян

"Тампа-Бэй" выиграла у "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем матче серии плей-офф НХЛ. Снова в первых ролях были лидеры команды Андрей Василевский и Никита Кучеров.

Третий матч серии прошел на площадке "Островитян". В первом периоде команды сумели забросить всего одну шайбу - отличились гости. Точным броском отметился Янни Гурд. Ближе к концу второго периода "Айлендерс" отыгрались благодаря голу силового форварда Кэла Клаттербака.

Но незадолго до сирены на последний перерыв первое звено гостей снова вывело свою команду вперед. С передачи Никиты Кучерова отличился Брейден Пойнт, который забивает уже в шести матчах подряд.

Несмотря на все старания хозяев счет в матче так и не изменился. "Тампа-Бэй" выиграла 2:1 и с таким же счетом повела в серии.

В составе "Айлендерс" на счету голкипера Семена Варламова 23 отраженных броска из 25. У "молний" Андрей Василевский остановил 26 из 27 пущенных по своим воротам шайб. Он одержал 43-ю победу в плей-офф, опередив по этому показателю Евгения Набокова. Это лучший результат среди российских вратарей.

Кучеров благодаря результативному баллу набрал 118-е в карьере очко в плей-офф и вышел на четвертое место в списке самых результативных российских игроков, опередив Сергея Зубова.