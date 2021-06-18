Новости

Юрист назвала самое невыгодное время для отпуска 08:36
В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков 08:23
Эриксену успешно проведена операция на сердце 08:13
Президент Швейцарии заявил, что ценит прямоту Путина 07:50
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки 07:48
Василевский установил рекорд по победам в плей-офф для россиян 07:31
Жители Хабаровского края получат квартиру за тройняшек 06:22
Гинцбург исключил планы адаптировать "Спутник V" к индийскому штамму 06:06
В Магаданской области обнаружили коронавирус в детском лагере 05:11
Роспотребнадзор соберет базу данных о мутациях коронавируса 04:47
Паводок в Забайкалье подтопил жилые дома и разрушил мосты 04:31
Саммит лимузинов: СМИ сравнили Aurus Путина и Cadillac Байдена 04:30
Медведь проник на военную авиабазу на севере Японии 04:28
Жители Сахалина ощутили землетрясение 03:48
Фестиваль "Дикая Мята-2021" отменен 03:26
Погодные аномалии ожидают ряд регионов страны в ближайшее время 03:18
Во Владивостоке из-за COVID-19 отменили массовые мероприятия 02:57
Для российских военных разработают смартфоны и цифровую экосистему 02:30
Девять человек пострадали при перестрелке в штате Аризона 02:25
Сегодня выпускники школ сдадут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 01:50
Глава СНБО Украины: Киев не может выполнить Минские соглашения 01:01
Анна Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России 17.06.2021
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух женщин в Новой Москве 17.06.2021
В Афганистане число заболеваний COVID-19 за месяц возросло в 24 раза 17.06.2021
Верховный суд США поддержал закон о доступном здравоохранении 17.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
18.06.2021 07:31
Рубрика: Спорт

Василевский установил рекорд по победам в плей-офф для россиян

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Frank Franklin II Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Фото: AP Photo/Frank Franklin II

"Тампа-Бэй" выиграла у "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем матче серии плей-офф НХЛ. Снова в первых ролях были лидеры команды Андрей Василевский и Никита Кучеров.

Вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан лучшим голкипером

Третий матч серии прошел на площадке "Островитян". В первом периоде команды сумели забросить всего одну шайбу - отличились гости. Точным броском отметился Янни Гурд. Ближе к концу второго периода "Айлендерс" отыгрались благодаря голу силового форварда Кэла Клаттербака.

Но незадолго до сирены на последний перерыв первое звено гостей снова вывело свою команду вперед. С передачи Никиты Кучерова отличился Брейден Пойнт, который забивает уже в шести матчах подряд.

Несмотря на все старания хозяев счет в матче так и не изменился. "Тампа-Бэй" выиграла 2:1 и с таким же счетом повела в серии.

В составе "Айлендерс" на счету голкипера Семена Варламова 23 отраженных броска из 25. У "молний" Андрей Василевский остановил 26 из 27 пущенных по своим воротам шайб. Он одержал 43-ю победу в плей-офф, опередив по этому показателю Евгения Набокова. Это лучший результат среди российских вратарей.

Кучеров благодаря результативному баллу набрал 118-е в карьере очко в плей-офф и вышел на четвертое место в списке самых результативных российских игроков, опередив Сергея Зубова.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ