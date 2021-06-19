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19.06.2021 07:43
Рубрика: Спорт

Аргентина обыграла Уругвай на Кубке Америки

Текст: Максим Домчев
Фото: AFP/EVARISTO SA Фото: AFP/EVARISTO SA
Фото: AFP/EVARISTO SA

Сборная Аргентины одержала первую победу на проходящем в Бразилии Кубке Америки. Во втором матче турнира аргентинцы переиграли Уругвай - 1:0.

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Встреча не получилась яркой и не подарила большого количества забитых мячей. Судьбу матча решил точный удар аргентинца Гвидо Родригеса на 13-й минуте. В оставшееся время команды пытались изменить счет на табло, но безуспешно.

Таким образом, после двух матчей на счету команды Аргентины 4 очка, уругвайцы пока провели лишь одну встречу.

Не стал результативным и второй матч, в котором встречались Чили и Боливия. Гол чилийца Бена Бреретона на 10-й минуте встречи так и остался единственным.

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