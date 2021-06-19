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19.06.2021 01:58
Рубрика: Спорт

УЕФА продолжит проводить футбольные матчи в Беларуси

Текст: Дмитрий Хохлов
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Беларуси в текущем сезоне пройдут по расписанию. Об этом сообщили в организации, опровергнув ранее появившиеся слухи о том, что она якобы отказалась проводить международные футбольные поединки в республике.

Фото: REUTERS
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"Предстоящие матчи национальной сборной и клубных соревнований УЕФА запланированы в Беларуси", - передает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

При этом там подтвердили ранее принятые решения об отмене проведения в республике матчей Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, финала чемпионата УЕФА среди женщин до 19 лет и Конгресса УЕФА.

Напомним, что в предстоящем еврокубковом сезоне в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов "Шахтер" из Солигорска должен встретиться с болгарским клубом "Лудогорец". В то же время БАТЭ, "Торпедо-БелАЗ" и "Динамо" из Бреста должны стартовать во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Их соперниками станут победитель пары "Динамо" (Батуми) - "Тре Пенне" (Сан-Марино), "Копенгаген" и "Виктория" (Чехия) соответственно.

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