28 спасений Варламова помогли "Айлендерс" обыграть "Тампу"

Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" выиграли четвертый матч серии у клуба "Тампа-Бэй" со счетом 3:2. В противостояния до четырех побед теперь ничья 2:2.

Потерпев домашнее поражение в третьем матче серии "Айлендерс" лишились права на еще одну ошибку. Уступи они в ночь на воскресенье и "молниям" оставалась бы всего одна победа до финала.

Первый период получился не слишком ярким, и в нем не было заброшено ни одной шайбы. Но во второй 20-минутке хозяева стараниями Джоша Бейли открыли счет на 26-й минуте, а затем до сирены на перерыв сумели отличиться еще дважды - Мэтью Барзал и Мэтт Мартин еще дважды огорчили лучшего, по мнению игроков, голкипера НХЛ нынешнего сезона Андрея Василевского.

"Молнии" не сдались и в третьем периоде были близки к тому, чтобы отыграться. Размочило счет первое звено команды. Никита Кучеров ассистировал Брейдену Пойнту. На 47-й минуте Тайлер Джонсон сократил отставание до минимума, но все дальнейшие попытки забить разбивались о надежную игру голкипера Семена Варламова, которому на выручку не раз приходили и полевые игроки, принимавшие на себя броски.

Итог матча 3:2, счет в серии стал равным - 2:2. На счету Валамова 28 отраженных бросков из 30, у Василевского - 27 спасений после 30 попаданий в створ.