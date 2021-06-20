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20.06.2021 23:49
Рубрика: Спорт

Катар потребует от посетителей чемпионата мира-2022 вакцинироваться

Болельщикам, которые захотят посетить матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре, должны будут привиться от коронавируса. Об этом заявил шейх Халид бин Халифа бин Абдель Азиз Аль Тани.

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"Катар не позволит болельщикам входить на стадионы без полной вакцинации против вируса. В настоящее время мы ведем переговоры с компанией о предоставлении одного миллиона доз вакцины против коронавируса для иммунизации тех, кто приезжает на чемпионат мира по футболу в Катаре", - приводит слова шейха РИА Новости.

"Наша основная цель вакцинации непривитых - защита здоровья граждан и жителей", - добавил шейх.

Старт чемпионата мира в Катаре запланирован на 21 ноября 2022 года.

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