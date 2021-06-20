Матч Венгрия - Португалия посмотрели почти 4 миллиона человек

Трансляцию поединка первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 по футболу между Венгрией и Португалией на "Матч ТВ" посмотрели 3 миллиона 914 тысяч телезрителей.

Напомним, что на этой игре на стадионе в Будапеште присутствовали максимально возможное количество болельщиков - чуть больше 60 тысяч. Примерно столько же фанатов было и на второй встрече венгерской команды против Франции (1:1) в эту субботу.

В квартете "F" перед заключительным туром лидирует Франция, набравшая четыре очка. Далее идут Германия с Португалией (по три балла) и Венгрия (одно очко). В среду французы встретятся с португальцами, а венгры отправятся в гости к немцам.