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23.06.2021 11:28
Рубрика: Спорт

Мбаппе сообщил руководству "ПСЖ" о желании уйти

Текст: Артур Нанян
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил руководству "Пари Сен-Жермен" о желании покинуть клуб этим летом, сообщает Marca со ссылкой на RMC.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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По информации зарубежных коллег, Мбаппе не хочет оставаться в Париже. Наиболее предпочтительным вариантом для него является "Реал". Французский клуб не будет препятствовать продаже Килиана, но для этого "сливочным" придется заплатить за форварда около 200 миллионов евро.

Сам Мбаппе в недавнем интервью отметил, что он не хочет торопиться с решением. "В "ПСЖ" меня все устраивает. Но лучшее ли это место для меня? Не знаю. Клуб понимает мои чувства. Я не буду хитрить, все будет честно", - сказал Килиан.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года, куда он перешел из "Монако".

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