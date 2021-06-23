Мбаппе сообщил руководству "ПСЖ" о желании уйти

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил руководству "Пари Сен-Жермен" о желании покинуть клуб этим летом, сообщает Marca со ссылкой на RMC.

По информации зарубежных коллег, Мбаппе не хочет оставаться в Париже. Наиболее предпочтительным вариантом для него является "Реал". Французский клуб не будет препятствовать продаже Килиана, но для этого "сливочным" придется заплатить за форварда около 200 миллионов евро.

Сам Мбаппе в недавнем интервью отметил, что он не хочет торопиться с решением. "В "ПСЖ" меня все устраивает. Но лучшее ли это место для меня? Не знаю. Клуб понимает мои чувства. Я не буду хитрить, все будет честно", - сказал Килиан.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года, куда он перешел из "Монако".