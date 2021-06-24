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Рубрика: Спорт

Одним броском меньше

Наши девушки в напряженном четвертьфинале первенства континента потерпели поражение от Бельгии со счетом 83:85
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)
Женская сборная России завершила борьбу за медали чемпионата Европы. Наши девушки в упорном четвертьфинале уступили команде Бельгии всего-то два очка - 83:85. Причем был шанс перевести игру в дополнительное время, однако в последней атаке Нина Глонти промахнулась пусть и с близкой дистанции, но из очень трудного положения.
В игре с Бельгией центровая Мария Вадеева набрала 30 очков, но для победы и этого не хватило. Фото: FIBA В игре с Бельгией центровая Мария Вадеева набрала 30 очков, но для победы и этого не хватило. Фото: FIBA
В игре с Бельгией центровая Мария Вадеева набрала 30 очков, но для победы и этого не хватило. Фото: FIBA

Теперь россиянкам предстоит матч короткой стадии за 5-8-е места, где неудачники четвертьфиналов оспорят два оставшихся места в квалификацию чемпионата мира 2022 года. Встречаемся в ближайшую субботу, 26 июня, с испанками, у них в Валенсии. Начало игры в 16.00 по московскому времени. А вот с Бельгией сражались на площадке дворца спорта во французском Страсбурге.

Фото: Федерация баскетбола Турции
Мужская сборная РФ по баскетболу победила в контрольном матче Турцию

Главная звезда огорчивших нас соперниц - Эмма Миссеман, выступающая за почти не знающий поражений в российском первенстве екатеринбургский УГМК. Это действующий чемпион Евролиги. Два года назад Эмму признали самым ценным игроком финала заокеанской женской НБА.

Конечно, справиться с таким большим мастером россиянкам, среди которых больше половины команды дебютантки турниров подобного уровня, было крайне сложно. В активе Миссеман за четвертьфинальную игру 33 (!) очка. У нас выжала из себя предельный максимум центровая Мария Вадеева, также представляющая УГМК, - 30 очков.

Главный тренер Александр Ковалев в сравнительно короткие сроки, испытывая кадровый дефицит по ряду причин объективного характера, создал боеспособный, хорошо обученный тактически и гармонично слаженный коллектив. Но и возможности наставника имеют границы. Игрокам не хватает опыта, кому-то - времени на площадке в своих клубах из-за присутствия звездных легионеров. Ковалев при любых условиях работает эффективно, самозабвенно, даже где-то фанатично, смотрит в будущее. Перспективы у этой команды хорошие.

Желательно, конечно, теперь обыграть испанок, получить возможность сыграть на квалификации первенства мира и попасть на этот турнир, проводимый раз в четырехлетие. Будет сложно, ведь соперник выступает на своей площадке и постарается реабилитироваться за поражение в четвертьфинале от Сербии - 64:71 в овертайме. Результаты других встреч этой стадии: Беларусь - Швеция - 58:46, Франция - Босния и Герцеговина - 80:67. Состав полуфинальных пар (26 июня в Валенсии): Франция - Беларусь, Сербия - Бельгия.

Комментарий

Александр Ковалев, главный тренер сборной России:

- Сразу после матча я сказал девчонкам, что игра была хорошая. Обидно уступать, но мы были и остаемся одним коллективом. И хорошей командой. Поражение неприятно, однако его нужно принять. Мы вместе. У нас многое не получилось в соперничестве с Бельгией. Первой установкой был быстрый переход от обороны к атаке. Стояла задача как можно больше заиграть "большого". Маша Вадеева сначала оттянулась, потом поняла, что от нее требуется, начала делать свою работу. Естественно, сразу открылся периметр. Но в спорте всегда кто-то должен победить, а кто-то потерпеть поражение. Ключевой момент матча - проигранный подбор в последнем владении бельгиек. Мы разбирали, как должны защищаться, но главное - нацеливались на то, чтобы забрать отскок. За нами оставалась последняя атака, важно было отбиться. В запасе у нас оставались два фола, хотелось их использовать. Но когда игроки проводят на площадке по 35 минут, под конец в запарке могут забыть важное.

Кстати

Наша мужская национальная дружина в рамках к стартующему 29 июня в Хорватии турниру мировой олимпийской квалификации провела два товарищеских матча в литовском Каунасе. Сначала подопечные Сергея Базаревича уступили хозяевам площадки - 61:78, а затем потерпели поражение от команды Доминиканской Республики - 73:83. "Пока нам не хватает свежести, в Хорватии она будет", - сказал Базаревич.

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