Михайлов и Великая рекомендованы в качестве знаменосцев сборной России

Волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая рекомендованы в качестве знаменосцев сборной России на Церемонии открытия Олимпийских игр-2020. Об этом журналистам рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Сегодня ОКР рекомендовал нашей делегации в качестве знаменосцев наших известных спортсменов, наших заслуженных мастеров спорта волейболиста Максима Михайлова и фехтовальщицу Софью Великую. В этом году ведется политика гендерного равенства, и поэтому на Церемонии открытия все национальные комитеты будут представлены двумя знаменосцами.

Вообще утверждение этих кандидатур должно произойти непосредственно в Токио, но я уверен, что кандидатуры согласованы с комиссией спортсменов ОКР и соответствуют нашему общему желанию", - сказал Поздняков.

Максим Михайлов в составе сборной России по волейболу выиграл "золото" Олимпиады-2012 в Лондоне и взял "бронзу" Игр-2008 в Пекине. Софья Великая побеждала в командном первенстве по сабле на Играх-2016 в Рио и брала олимпийское "серебро" в 2012 и 2016 годах.