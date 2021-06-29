Сборная России помолится в храме Христа Спасителя перед ОИ-2020

В Москве в храме Христа Спасителя перед отъездом российской сборной на XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдет молебен. Об этом на официальном сайте Русской православной церкви сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

"30 июня 2021 года в 17.00 по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храме Христа Спасителя в Москве состоится традиционный молебен перед отъездом национальной российской сборной команды на XXXII летние Олимпийские игры в Токио", - говорится в сообщении.

Как сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, вместе со спортсменами сборной на молитву придут глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, председатели спортивных федераций России, сопровождающие команду представители Олимпийского комитета и сотрудники министерства спорта РФ.

Справка "РГ"

29 июня исполком ОКР утвердил состав сборной России на летнюю Олимпиаду в Токио. В сборную вошли 335 спортсменов. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.