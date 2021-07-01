Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев заболел коронавирусом

Лучший футболист Советского Союза 1972 года и эксперт RG.RU на Евро-2020 Евгений Ловчев заболел коронавирусом.

"Три дня назад почувствовал першение в горле, немного поднялась температура. Решил сдать ПЦР-тест, который показал, что это COVID. Хотя я делал прививку. Сейчас чувствую себя нормально, возможно, переношу болезнь в легкой форме. Самоизолировался у себя в деревне под Рузой. Со мной жена Наталья, постоянно на связи врач", - сказал Ловчев "РГ".

Редакция "Российской газеты" и сайт RG.RU желают Евгению Серафимовичу здоровья!