ФК "Чайка" перевели в низший дивизион за организацию договорных матчей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение перевести футбольный клуб "Чайка" Ростовской области из-за организации договорных матчей в низший по рангу дивизион: из Олимп - Футбольная национальная лига (ФНЛ) в Олимп - Профессиональная футбольная лига (ПФЛ).

Как отмечается на сайте РФС, дисциплинарное решение принято за матчи 2018 года: футбольные соревнования "Чайка" - "Ангушт" 21 октября, "Чайка" - "Дружба" 3 августа и матч 1/32 кубка России "Чайка" - "Армавир" 22 августа.

Кроме того, комитет запретил исполнительному директору клуба Олегу Бабаяну и судье Сергею Костевичу пожизненно осуществлять любую связанную с футболом деятельность и на пять лет отстранил от футбола инспектора РФС Валерия Булыгина.

Руководство футбольного клуба "Чайка" объявило, что им необходимо внимательно изучить решение комитета и обсудить дальнейшие действия, после чего ФК выступит заявлением.

"Просим наших болельщиков с пониманием отнестись к небольшой паузе", - сообщается на сайте ФК.

Футбольный клуб "Чайка" был создан в 1997 году бывшим футболистом московского ЦСК Андреем Чайкой.