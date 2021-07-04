Членам семей игроков "Тампы" отказано во въезде в Канаду

Хоккейный клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" находится в одном шаге от победы в финале Кубка Стэнли, однако если хоккеисты выиграют серию в 4-й игре, которая пройдет в понедельник, семьи игроков и персонал не выйдут на лед, чтобы праздновать успех. Правительство Канады не предоставило льгот на въезд для членов семей игроков "Тампы" при пересечении американо-канадской границы и обходе федерального 14-дневного карантина, заявил ESPN в субботу заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли. Как сообщает телеканал, многие игроки клуба высказали свое крайнее недовольство этим решением официальной Оттавы. "Я раздражен, - написал один из игроков "Молний" в текстовом сообщении ESPN. - Но на данный момент я ничему не удивлен".

НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) обратились к правительству Канады с просьбой разрешить приехать семьям игроков на четвертый матч серии. Однако NHLPA предупредила хоккеистов: маловероятно, что правительство Канады одобрит этот запрос. Еще есть шанс на решение данного вопроса, если серия продолжится, и "Тампа-Бэй" вернется в Монреаль на шестую игру, но NHL и NHLPA также не надеются услышать положительный ответ канадских властей к этому времени, сообщили источники.

В прошлом месяце лига вела переговоры с правительством и органами здравоохранения Канады о разрешении командам НХЛ пересекать канадскую границу в последних двух раундах плей-офф без проведения полного карантина. Игроки и сотрудники клубов, которые прилетали из США на игры в Канаду, ежедневно проходили и проходят тестирование на COVID-19, и никому из них не разрешается общаться с широкой публикой. С момента прибытия в Монреаль игроки "Молний" могли перемещаться только между своим отелем и ареной. "Как и в прошлом году, мы изолированы, поэтому мы держимся подальше от всех", - сказал в субботу тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер, после того как его команда вышла вперед в серии 3: 0 против "Канадиенс". Несмотря на строгие правила карантина в Канаде, НХЛ смогла организовать дополнительный чартер для некоторых представителей СМИ и официальных лиц лиг на поездку в Страну кленового листа. Все эти лица также живут в условиях так называемого "модифицированного пузыря", перемещаясь, как и игроки, из гостиницы на арену "Монреаля".

Когда "Молнии" выиграли Кубок Стэнли в Эдмонтоне в сентябре прошлого года, вместе с командой находились лишь несколько родственников игроков. Единственными людьми, которым разрешили выйти на лед, в конечном итоге были члены семьи канадского хоккеиста, живущие в Канаде, что расстроило остальных игроков "Тампы", которые почувствовали себя ущемленными.