Федун призвал РФС уволить Черчесова с поста тренера сборной России

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун считает, что у сборной России должен появиться новый главный тренер.

По словам Федуна, которые приводит "Спорт-Экспресс", национальную команду должен возглавить молодой иностранный специалист. Функционер считает, что отечественный футбол все больше и больше сваливается в кризис.

"К сожалению, на Евро выступили крайне плохо. У меня было ожидание, что дойдем до четвертьфинала, но, как говорится, наши ожидания - наши проблемы. Предпосылок для появления новой эффективной работоспособной сборной крайне мало. На исполкоме я бы проголосовал за кадровые изменения по тренеру", - отметил Федун.