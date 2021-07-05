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05.07.2021 15:40
Рубрика: Спорт

Федун призвал РФС уволить Черчесова с поста тренера сборной России

Текст: Артур Нанян

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун считает, что у сборной России должен появиться новый главный тренер.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Генич высказался о будущем Черчесова в сборной России по футболу

По словам Федуна, которые приводит "Спорт-Экспресс", национальную команду должен возглавить молодой иностранный специалист. Функционер считает, что отечественный футбол все больше и больше сваливается в кризис.

"К сожалению, на Евро выступили крайне плохо. У меня было ожидание, что дойдем до четвертьфинала, но, как говорится, наши ожидания - наши проблемы. Предпосылок для появления новой эффективной работоспособной сборной крайне мало. На исполкоме я бы проголосовал за кадровые изменения по тренеру", - отметил Федун.

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