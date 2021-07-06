На Олимпиаде в Токио выступят 335 российских спортсменов

На летних Олимпийских играх в Токио выступят 335 спортсменов из России. Полный состав команды опубликован на официальном сайте Олимпийского комитета России.

Из них 185 - женщины, а еще 150 - мужчины. Большая часть спортсменов представляют Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, Краснодарский край и Республику Татарстан.

Средний возраст сборной России, которая выступит в Токио под флагом олимпийского комитета страны, составляет 27 лет. Самой юной участницей соревнований станет 16-летняя гимнастка Виктория Листунова. Самая возрастная - 56-летняя Инесса Меркулова, которая выступит в конном спорте. Наибольшее количество золотых олимпийских медалей из числа участниц Олимпиады в Токио у синхронистки Светланы Ромашиной, которая завоевала пять наград высшей пробы.

На церемонии открытия Игр 23 июля флаг ОКР доверено нести обладателям олимпийского золота фехтовальщице Софье Великой и волейболисту Максиму Михайлову.

Полный состав сборной России на предстоящую Олимпиаду можно посмотреть здесь.