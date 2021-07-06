Новости

Генсек ОПЕК назвал штамм дельта одним из факторов риска для нефти 19:10
Минфин разменял все доллары в ФНБ на юани, евро и золото 19:07
В Москве возбуждены 14 дел о подделке сертификатов о вакцинации 18:50
В Петербурге при получении секретных документов задержан консул Эстонии 18:48
Двое российских туристов на Кубе остаются изолированными в отелях 18:44
Видео: На "Иннопроме" обсудили создание кампуса мирового уровня 18:43
Путин провел отдельную встречу с главой Кузбасса 18:42
Умер вокалист Uriah Heep Джон Лоутон 18:42
Путин поддержал идею принимать девочек в кадетское училище в Кемерово 18:29
"Форсаж 9" заработал свыше 500 миллионов долларов 18:26
Доллар поднялся выше 74 рублей впервые с мая 18:16
В Москве госпитализировали актера и режиссера Игоря Бочкина 18:08
База РФ в Таджикистане проводит учения на фоне обстановки в Афганистане 18:07
На Олимпиаде в Токио выступят 335 российских спортсменов 17:55
Минтруд обозначил долю мигрантов в отраслях на 2022 год 17:50
Великобританию назвали возможным рассадником новых мутаций COVID-19 17:36
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян 17:32
В Moet Hennessy прокомментировали поставки шампанского в РФ 17:26
Виктор Сухоруков ушел из Театра Моссовета 17:22
В Госдуме призвали сократить зарплаты футболистов 17:14
Большинство немцев недовольны работой "большой коалиции" 17:12
Creta вернулась, Karoq догоняет RAV4: топ-10 самых популярных SUV в июне 17:00
Минпромторг покажет прототипы водородных автобусов 16:45
Ученые зафиксировали мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце 16:42
Музаев: Рособрнадзор готов обсуждать конструктивные предложения по ЕГЭ 16:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
В "РГ" обсудят метастазы при раке молочной железы
В "РГ" обсудят метастазы при раке молочной железы
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
06.07.2021 17:55
Рубрика: Спорт

На Олимпиаде в Токио выступят 335 российских спортсменов

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

На летних Олимпийских играх в Токио выступят 335 спортсменов из России. Полный состав команды опубликован на официальном сайте Олимпийского комитета России.

Фото: РИА Новости
Назван состав женской сборной по гандболу на Олимпиаду в Токио

Из них 185 - женщины, а еще 150 - мужчины. Большая часть спортсменов представляют Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, Краснодарский край и Республику Татарстан.

Средний возраст сборной России, которая выступит в Токио под флагом олимпийского комитета страны, составляет 27 лет. Самой юной участницей соревнований станет 16-летняя гимнастка Виктория Листунова. Самая возрастная - 56-летняя Инесса Меркулова, которая выступит в конном спорте. Наибольшее количество золотых олимпийских медалей из числа участниц Олимпиады в Токио у синхронистки Светланы Ромашиной, которая завоевала пять наград высшей пробы.

На церемонии открытия Игр 23 июля флаг ОКР доверено нести обладателям олимпийского золота фехтовальщице Софье Великой и волейболисту Максиму Михайлову.

Полный состав сборной России на предстоящую Олимпиаду можно посмотреть здесь.

Спорт Олимпийские игры Спортивные организации Олимпийский комитет России Олимпиада в Токио