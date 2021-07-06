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06.07.2021 14:07
Рубрика: Спорт

В России создадут национальную студенческую лигу по киберспорту

Текст: Иван Черноусов
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В России будет создана национальная студенческая лига компьютерного спорта. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации компьютерного спорта России.

Фото: iStock
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Цель создания лиги заключается в популяризации компьютерного спорта среди молодежи. "Данная лига является идеологическим продолжением Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, которую мы проводим уже пять лет, - рассказал "РГ" Дмитрий Смит, президент ФКС России. - В сотрудничестве с РССС (Российский студенческий спортивный союз) развитие киберспорта среди студентов существенно усилится".

По его словам, дисциплины, которые присутствуют в лиге, тесно пересекаются с дисциплинами из наших флагманских соревнований - чемпионата России и Кубка России. "Например, Боевая арена представлена видом программы Dota 2, а Стратегия в реальном времени - StarCraft II. Кстати в студенческой лиге присутствует дисциплина "Тактический трехмерный бой", представленная видом программы CS:GO , которая еще официально на территории России не признана, и над признанием которой мы активно работаем", - добавил Смит.

По данным свежего исследования Nielsen Sports, киберспортивная аудитория в России за 2020 год выросла на 28% и составила 15,4 млн человек в возрасте от 13 лет. "Во многом это заслуга Федерации компьютерного спорта России, которая отвечает именно за развитие массового киберспорта. Школьный и студенческий спорт - важнейшая составляющая, если мы хотим, чтобы какой-либо вид спорт чувствовал себя уверенно. И создание совместно с РССС Национальной студенческой лиги компьютерного спорта кажется мне логичным шагом в налаживании механизма отечественного киберспорта, в развитии его инфраструктуры и проникновении в системы "большого спорта", - считает Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding.

Россия уже является одним из лидеров в области киберспортивных соревнований как по результатам, так и по инфраструктуре, добавил эксперт. "Это важная составляющая имиджа России на международной арене - как инновационной страны, чьи цифровые спортсмены - одни из лучших. Поэтому важно сосредоточить усилия на дальнейшем развитии киберспорта, чтобы постоянно укреплять свои позиции и гарантировать себе место в будущем", - заключает Мешалкин.

Как ранее писала "РГ", рынок компьютерных игр вырос в России на 35% в 2020 году и составил 163,4 млрд рублей. Согласно данным компании MY.GAMES, больше всего вырос сегмент мобильных игр - на 39% и составил 67,1 млрд рублей. Сегмент ПК-игр увеличился на 34% и составил 81,9 млрд рублей, а рынок консольных игр вырос на 20% и составил 14,4 млрд рублей.

Спорт