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08.07.2021 20:21
Рубрика: Спорт

Министр спорта РФ считает, что российскому футболу нужны перемены

Текст: Артур Нанян
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

Матыцин поблагодарил Станислава Саламовича за успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира-2018 и отметил, что необходимо "сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола".

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Все мы помним успешное выступление на чемпионате мира-2018 - тогда вся страна гордилась игрой сборной. Но сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены. Надо внимательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объемы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами", - заявил Матыцин.

Черчесов возглавлял национальную сборную на протяжении пяти лет - с 2016 по 2021 год. Среди его возможных сменщиков звучат фамилии Йоахима Лева, Штефана Кунца, Доменико Тедеско и Андре Виллаш-Боаша.

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