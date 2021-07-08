Непомнящий: Не думаю, что Лев смог бы помочь сборной России

Известный российский и советский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал для "РГ" решение РФС об отставке Станислава Черчесова.

Валерий Кузьмич считает, что новому главному тренеру сборной будет непросто решить все насущные проблемы. Непомнящий не уверен, что даже такой специалист, как Йоахим Лев, может справиться с этой работой.

"Если мы говорим о клубном уровне, то там иностранцу легче, потому что есть возможность усилить состав игроками высокого уровня. Если будет назначен иностранец, совершенно не знакомый с реалиями российского футбола - это станет проблемой. Что касается Йоахима Лева, то, во-первых, сомневаюсь, что он согласится возглавить сборную России, во-вторых, я не уверен, что он мог бы помочь нашей команде", - считает Непомнящий.

Напомним, что Черчесов работал со сборной России с 2016 года. На нынешнем розыгрыше Евро-2020 наша команда не смогла выйти в плей-офф, заняв четвертое место в группе.