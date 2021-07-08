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08.07.2021 18:51
Рубрика: Спорт

Непомнящий: Не думаю, что Лев смог бы помочь сборной России

Текст: Артур Нанян
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Известный российский и советский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал для "РГ" решение РФС об отставке Станислава Черчесова.

Фото: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images
Симонян: Заменить Черчесова в сборной будет сложно

Валерий Кузьмич считает, что новому главному тренеру сборной будет непросто решить все насущные проблемы. Непомнящий не уверен, что даже такой специалист, как Йоахим Лев, может справиться с этой работой.

"Если мы говорим о клубном уровне, то там иностранцу легче, потому что есть возможность усилить состав игроками высокого уровня. Если будет назначен иностранец, совершенно не знакомый с реалиями российского футбола - это станет проблемой. Что касается Йоахима Лева, то, во-первых, сомневаюсь, что он согласится возглавить сборную России, во-вторых, я не уверен, что он мог бы помочь нашей команде", - считает Непомнящий.

Напомним, что Черчесов работал со сборной России с 2016 года. На нынешнем розыгрыше Евро-2020 наша команда не смогла выйти в плей-офф, заняв четвертое место в группе.

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