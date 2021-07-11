Жена Порье показала средний палец сломавшему ногу Макгрегору

Жена Дастина Порье показала средний палец Конору Макгрегору после того, как ирландский боец сломал ногу во время поединка с американцем. Этот момент попал на видео.

Напомним, что перед поединком в Лас-Вегасе Макгрегор на пресс-конференции не стеснялся оскорблять не только Порье, но и его жену. Травму же Конор получил в самом конце первого раунда, когда Дастин сбил оппонента левым кроссом, и тот на отшаге сломал лодыжку.

Как признался затем президент UFC Дана Уайт, Макгрегору понадобится операция.