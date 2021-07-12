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12.07.2021 15:08
Рубрика: Спорт

Кот Ахилл станет оракулом финала Лиги чемпионов-2022 в Петербурге

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

Эрмитажный кот Ахилл получил официальное предложение стать предсказателем следующего крупного футбольного турнира в Петербурге - финала Лиги чемпионов 2022 года. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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По информации ТАСС, Ахилл заслужил это приглашение своими невероятными результатами на Евро-2020. Белоснежный кот верно предсказал исходы семи игр из восьми. Все они, за исключением матча открытия чемпионата между Италией и Турцией, проходили в родном городе оракула - Петербурге. Способности подвели кота лишь в случае с игрой Польши и Словакии - вопреки его прогнозу, больше голов забили словацкие футболисты.

Для предсказания перед котом ставят две миски с одинаковым кормом, возле каждой - флаг страны, участвующей в игре. Выбирая одну из мисок, Ахилл делает свой прогноз.

Как сообщала ветеринар эрмитажных котов Анна Кондратьева, коту помогает природная глухота. Он не боится громких звуков и массовых мероприятий. Но лучше всего у него получается давать прогнозы в залах родного Эрмитажа.

В "портфолио" Ахилла также входят предсказания результатов матчей Кубка конфедераций в 2017 году и восьми игр чемпионата мира-2018, семь из которых состоялись в Северной столице.

Финал Лиги чемпионов стартует 28 мая 2022 года.

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