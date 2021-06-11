В Петербурге кот Ахилл предсказал победу Италии в матче открытия Евро

В Петербурге белый эрмитажный кот Ахилл, ставший официальным оракулом Евро-2020, предсказал исход первого матча турнира, отдав победу сборной Италии.

Церемония предсказания прошла в городском пресс-центре чемпионата Европы, а ее видеозапись опубликована в официальном Instagram-аккаунте Ахилла. Перед котом поставили две миски с кормом у флагов Италии и Турции, сборные которых вечером 11 июня выйдут на поле римского "Стадио Олимпико". Кот без раздумий выбрал "итальянскую" миску.

Как рассказала "пресс-секретарь" Ахилла, ветеринар эрмитажных котов Анна Кондратьева, голубоглазый подопечный с рождения проявлял способности предсказателя.

- Ахилл очень необычный кот - добрый, теплый и неравнодушный к футболу. Он любит погонять мяч в подвалах Эрмитажа. Мы решили проверить, понимает ли он толк в футболе, на матчах Кубка конфедераций 2017 года. На том турнире Ахилл угадал сто процентов результатов матчей, а на последующем чемпионате мира - более 75 процентов, - рассказала Анна Кондратьева.

По ее словам, у Ахилла есть "ахиллесова пята" - он не слышит с рождения. Но это помогает ему в работе оракула: кота не сбивают с толку громкие звуки и большое количество людей.

На Евро-2020 Ахилл должен был предсказывать только исходы матчей, которые пройдут в Петербурге, и только из Эрмитажа - сотрудники музея утверждают, что так ему легче настроиться на нужную волну. Но для матча открытия решили сделать исключение.

Во время церемонии предсказания ведущий напомнил, что футбольная сборная Турции встречалась с итальянской десять раз. Семь раз победила Италия, а трижды команды сыграли вничью.