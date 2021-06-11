Как Рим готовится к открытию Евро-2020
Знаменитый певец Андреа Бочелли споет Nessun Dorma перед матчем открытия между Италией и Турцией на олимпийском стадионе, а на площади Пьяцца дель Пополо в центре Рима откроется футбольная деревня. Даже самые страстные футбольные фанаты изо всех сил пытаются сохранить положительное настроение, отмечает Guardian. "Атмосфера немного грустная, - сказал Марко Мартинелли, владелец Osteria Mamma Mia, небольшого ресторана недалеко от стадиона в районе Фламинио, где часто бывают игроки футбольного клуба "Рома". - У вас нет того рвения, которое вы обычно испытываете перед таким турниром. Я пока не чувствую волнения".
Osteria Mamma Mia и другие бары и рестораны в этом районе обычно пользуются хорошими спросом перед мероприятиями на стадионе, но с учетом того, что количество зрителей ограничено 25 процентами вместимости, торговля будет не такой оживленной, как раньше, отмечают комментаторы. Мартинелли будет смотреть матчи Италии в ресторане и сказал, что настроение, несомненно, улучшится, если национальная команда этой страны, которая в последний раз завоевала Кубок Европы в 1968 году, выступит хорошо.
В Риме пройдут еще два матча группы А - Италия против Швейцарии 16 июня и Уэльса 20 июня - вместе с четвертьфинальной игрой 3 июля. Для размещения болельщиков за пределами стадиона в нескольких местах города будут установлены большие экраны, а власти Рима разработали программу мероприятий на следующий месяц, включая живую музыку и шоу, прослеживающие историю Италии в евро. Футбольная деревня на площади Пьяцца-дель-Пополо, которая считается самой большой фан-зоной в Европе, может вместить до 1680 болельщиков.
"Я буду смотреть матчи и, конечно же, хочу увидеть победу Италии, но все по-прежнему кажется омраченным пандемией, - сказал Алессио, таксист, наблюдая, как рабочие делают "последние штрихи" в футбольной деревне в четверг днем. - В настоящее время мало кто из нас живет хорошо". Остальные болельщики были в более приподнятом настроении. "Не могу дождаться начала игр", - сказал Маттиа Симионатти, турист из Милана. Как и другие болельщики Италии, он был горько разочарован, когда команда не смогла пробиться на чемпионат мира в 2018 году, это была первая подобная неудача с 1958 года. По его мнению, нынешний состав сборной Италии, в который входят такие ключевые игроки, как Леонардо Бонуччи и Николо Барелла, способен на многое. Тем более, что Роберто Манчини как тренер значительно улучшил игру. "Команда в этом году находится в действительно хорошей форме, и я действительно думаю, что мы сможем выйти в полуфинал, - сказал Симионатти. - Я также рассматриваю турнир как способ перезапустить общество и вернуться к нормальной жизни после более чем года пандемии, от которой мы все устали".
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