Япония увеличила сроки карантина для прилетающих из Москвы до шести дней

С 18 июля всем въезжающим в Японию из Москвы необходимо будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или гостинице, сообщает ТАСС.

Ранее срок строго карантина для прилетающих россиян ограничивался тремя днями. Тест на коронавирус надо будет сдать на третий и шестой дни пребывания на карантине. Об ужесточении правил объявило 15 июля МИД Японии.

Решение, принятое японскими властями для прилетающих из российской столицы, объясняют тем, что в Москве распространяется "вызывающий серьезную обеспокоенность мутировавший штамм" нового коронавируса.