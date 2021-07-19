Комбаров: Бердыев - первый претендент на пост тренера сборной России

Уже на этой неделе РФС обещал объявить имя нового главного тренера сборной России. Кандидатов сразу несколько. Все чаще в этой связи звучит имя бывшего наставника "Рубина" и "Ростова" Курбана Бердыева.

Дмитрий Комбаров провел последние два сезона в Самаре и пока не собирается завершать карьеру. Фото: РИА Новости

В интервью "РГ" экс-защитник национальной команды и московского "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился своим мнением о будущем тренере сборной, объяснил, почему россияне провалились на Евро, а также поведал о том, что он пока не собирается уходить из футбола. Напомним, что в июне у Дмитрия закончился контракт с "Крыльями Советов", где он провел последние два сезона.

В интернете появилась информация о том, что вы завершили карьеру. Это правда?

Дмитрий Комбаров: Информация исходила не от меня. Журналисты звонили, но я никому не отвечал на этот вопрос, и кто-то, наверное, предположил, что возможна такая ситуация. Когда-нибудь, если вдруг я захочу завершить карьеру футбольную, общественность узнает об этом от меня лично или из моего аккаунта в "Инстаграме".

Какие планы на будущее?

Дмитрий Комбаров: При любых раскладах я буду в футболе.

Давайте про Евро-2020. Удалось посетить какую-нибудь игру?

Дмитрий Комбаров: Был на матче с финнами в Санкт-Петербурге.

После Евро многие эксперты и болельщики говорят, что они все словно отмучились. У вас какие ощущения?

Дмитрий Комбаров: Я бы так не стал говорить. В любом случае, с точки зрения футболистов, команды, наверняка ребята хотели, старались. Другое дело - как все в итоге получилось. Естественно, был тяжелый чемпионат для нас, результат говорит сам за себя. Сколько грязи, негатива полилось на команду. Ребята точно в тот момент, когда вылетели, еще не отмучились. Самое тяжелое ждало их впереди: читать эти комментарии, слушать их. Конечно, болельщики хотели, чтобы команда вышла в плей-офф, но наверняка были те, кто желал провала.

Вторых больше, чем тех, кто болел за сборную?

Дмитрий Комбаров: Нет, конечно, думаю, что тех, кто желал такого результата, у них что-то личное было. Что-то накипело, какой-то негатив. Основная масса людей хотела, чтобы наши как минимум вышли из группы и постарались хотя бы повторить результат чемпионата мира.

Многие игроки после Евро-2020 говорят, что это наш уровень. Согласны?

Дмитрий Комбаров: Бельгии проиграли закономерно, действительно разница в классе существенная. Что касается финнов и датчан, здесь, может быть, не та атмосфера была в команде. Может, где-то недоподготовились, психологические моменты. Я в коллективе не был, но примерно понимаю, что может происходить. Команды могут быть одинакового уровня, но одна из них проиграет с крупным счетом. На это может повлиять очень много факторов, в том числе и психологические факторы, которые происходят в раздевалке.

Ошибка Зобнина в матче с Данией. Как такое может произойти вообще?

Дмитрий Комбаров: Считаю, Зобу на протяжении всего сезона использовали не по назначению. Его ставили и слева в защиту, и справа в обороне и полузащите, и опорного, и под нападающими. Он играл не за счет своих сильных сторон, а им просто затыкали дыры. Естественно, это психологически наложилось на Зобу. Такая ошибка - тут нечего обсуждать. Такое у него произошло впервые.

Увольнение Черчесова - верный шаг?

Дмитрий Комбаров: Наверное, учитывая результат, негативный фон вокруг команды - правильное решение. Если бы дальше Черчесов работал, негатива и давления на ребят было бы еще больше. А когда хейт идет на тренера, это все передается и футболистам.

Сборной нужен российский тренер или иностранец? И вообще есть ли среди россиян те, кто может претендовать на эту должность?

Дмитрий Комбаров: Среди россиян - Курбан Бекиевич. Это первый претендент. После него, наверное, какой-то иностранец.

Стиль Бердыева многим не нравится.

Дмитрий Комбаров: Игру забудут - результат останется.

Дмитрий Комбаров: Стиль Бердыева? Игра забывается, а результат остается. Он тот, кто нужен сборной

РФС затеял большие реформы в том числе в Премьер-лиге. Твое мнение?

Дмитрий Комбаров: Я против такого решения, потому что чемпионат должен остаться нормальным чемпионатом. Нам надо обратить внимание на детско-юношеский футбол. Я об этом говорил уже давно, то, что самая большая проблема - ДЮСШ. Не так готовят, не того требуют. Хотят результата вместо того, чтобы дети получали правильные навыки в соответствии с возрастом. Наш футбол, конечно, специфичен. У нас талантов очень много, если бы их правильно еще готовили, было бы еще больше.

В той же Дании провели реформы, и вот результат. Я имею в виду в подготовке юниоров, детей.

Дмитрий Комбаров: Да, я в курсе. Они правильно сделали. Зачем маленьким детям бегать на все поле? Физика им еще особо не нужна, им нужна техника, ну и базовые тактические навыки. Чем больше они будут встречаться с мячом, тем быстрее они будут расти. Почему взрослые футболисты играют пятеркой мячом, а дети - четверкой? То же самое можно и на поле спроецировать. Зачем бегать на все поле, если можно на меньшем? Надо как-то реформировать у нас детский футбол, без этого никуда.

Досье "РГ"

Дмитрий Владимирович Комбаров

Родился 22 января 1987 года в Москве. Является воспитанником столичного "Спартака". В возрасте 14 лет он вместе с братом-близнецом Кириллом перешел в школу "Динамо".

Летом 2005 года дебютировал в основной команде "бело-голубых". В 2008 году стал бронзовым призером чемпионата страны. Летом 2010 года Дмитрий и Кирилл вернулись в "Спартак".

В стане "красно-белых" Дмитрий задержался на девять лет. Выиграл Суперкубок страны и чемпионат России. С 2019 по 2021 год выступал за "Крылья Советов". По окончании контракта с "Крыльями" находится без команды.

В сборной России Комбаров дебютировал в 2012 году. За национальную команду провел 47 встреч, забил два мяча. Участник чемпионата мира-2014 и первенства Европы 2012 и 2016 годов.

Тем временем

Алексей Березуцкий официально стал главным тренером ЦСКА. Московский клуб утвердил его в должности и убрал приставку "исполняющий обязанности". На этом посту Березуцкий сменил хорвата Ивицу Олича, проработавшего чуть больше двух месяцев. Алексей - одна из легенд "красно-синих". Будучи игроком он провел 17 лет в ЦСКА (2001-2018), шесть раз став чемпионом страны и обладателем Кубка, шесть раз завоевав Суперкубок и один раз победив в Кубке УЕФА (2005). По завершении карьеры футболиста был в тренерском штабе Леонида Слуцкого в нидерландском "Витессе" (2018-2019) и Виктора Гончаренко в ЦСКА (2021). Первый официальный поединок в новом качестве Березуцкий проведет в воскресенье, когда армейцы примут "Уфу" в стартовом туре Премьер-лиги.