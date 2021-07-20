Британский гимнаст развеял миф о непрочных кроватях в Олимпийской деревне

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

Британский гимнаст Рис Маккленаган доказал, что картонные кровати в Олимпийской деревне намного прочнее, чем говорили организаторы Игр-2020.

Ранее они заявили о том, что кровати не выдерживают больших нагрузок, однако Маккленаган решил опытным путем проверить это утверждение. Гимнаст снял ролик в Twitter, в котором долго прыгал на своей кровати. В итоге она выдержала нагрузку.

"Наши кровати действительно картонные. Нам сказали, что они сломаются от больших нагрузок и резких движений, но это не так", - сказал он в ролике.

После этого оргкомитет турнира связался со спортсменом и поблагодарил его за проведенные испытания кроватей на прочность. Организаторы с гордостью отметили, что их экокровати по-настоящему прочные.