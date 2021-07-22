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Идет  день олимпиады
22.07.2021 18:52
Рубрика: Спорт

МОК на сайте Олимпийских игр в Токио отделил Крым от Украины

Текст: Максим Домчев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

На официальном сайте Олимпийских игр в Токио опубликована карта со странами, которые принимают участие в Олимпиаде. Эта информация доступна в разделе "расписание и результаты".

Среди прочих стран опубликована карта Украины, на которой Крым отделен от нее границей.

Таким образом МОК признал территориальную принадлежность Крыма к России.

Крым присоединился к РФ по итогам референдума, проведенного в 2014 году. За проголосовали 96,77% избирателей полуострова.

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