22.07.2021 18:52
Рубрика: Спорт
МОК на сайте Олимпийских игр в Токио отделил Крым от Украины
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
На официальном сайте Олимпийских игр в Токио опубликована карта со странами, которые принимают участие в Олимпиаде. Эта информация доступна в разделе "расписание и результаты".
Среди прочих стран опубликована карта Украины, на которой Крым отделен от нее границей.
Таким образом МОК признал территориальную принадлежность Крыма к России.
Крым присоединился к РФ по итогам референдума, проведенного в 2014 году. За проголосовали 96,77% избирателей полуострова.
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