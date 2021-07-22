Кунц высказался о возможной работе в сборной России

Один из претендентов на пост главного тренера сборной России по футболу немецкий специалист Штефан Кунц высказался о работе в сборной России.

В настоящее время Кунц все еще руководит молодежной сборной Германии, которая выступает на Олимпийских играх в Токио. В стартовом матче его команда со счетом 2:4 уступила сборной Бразилии.

После матча журналисты поинтересовались у Кунца, которого в СМИ называют главным претендентом на пост главного тренера сборной России по футболу, что он думает о таком назначении. "Сейчас в разгаре Олимпийские игры, и мне необходимо думать о них. Я концентрировался на этом все последнее время. Уже потом, когда это все закончится, мы можем обсудить ваши слова еще раз и посмотреть, правильно ли говорят в России", - цитирует немецкого тренера РИА Новости.

Штефан Кунц известен по работе в молодежной сборной Германии, с которой он дважды побеждал на чемпионате Европы.