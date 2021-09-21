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21.09.2021 10:33
Рубрика: Спорт

Заболотный признан лучшим игроком матча ЦСКА - "Спартак"

Текст: Артур Нанян

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный признан экспертами телеканала "Матч Премьер" лучшим игроком матча восьмого тура чемпионата России по футболу против "Спартака".

Фото: Михаил Синицын/РГ
"Спартак" проиграл в дерби ЦСКА

Именно гол Заболотного на 81-й минуте принес армейцам победу в принципиальном дерби (1:0). Что интересно - уже в компенсированное время Антон получил красную карточку.

"На мой взгляд, Заболотный провел великолепный матч. Конечно, не очень хорошо, что он был удален с поля, но ничего страшного", - отметил на пресс-конференции главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий.

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