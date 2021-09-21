Заболотный признан лучшим игроком матча ЦСКА - "Спартак"

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный признан экспертами телеканала "Матч Премьер" лучшим игроком матча восьмого тура чемпионата России по футболу против "Спартака".

Именно гол Заболотного на 81-й минуте принес армейцам победу в принципиальном дерби (1:0). Что интересно - уже в компенсированное время Антон получил красную карточку.

"На мой взгляд, Заболотный провел великолепный матч. Конечно, не очень хорошо, что он был удален с поля, но ничего страшного", - отметил на пресс-конференции главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий.